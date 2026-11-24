DOK zvanični Zagreb u Ustavu drži antifašizam, na terenu se odvija sistematsko brisanje genocidne prošlosti. Poklič "Za dom spremni" prešao je put od navijačkih tribina do zvaničnih komemoracija. U praksi se revizija istorije u Hrvatskoj gura kroz školske programe, proglašavanje Jasenovca za radni logor, finansiranje spornih udruženja, pravljenje ustaškog Zida plača od Blajburga, izgradnju spomenika braniteljima "Vrata Hrvatske" u Jasenovcu, nad kostima pobijenih i relativizaciju Jasenovca i totalnog genocida počinjenog nad Srbima, Jevrejima i Romima.

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Ovo nam pričaju logoraši koji su preživeli Jasenovac i danas, njih 16, koliko ih je još živih, na pragu desete decenije života, sa ogorčenjem gledaju na povampirenje ustaštva koje su kao deca iskusili na najgori mogući način.

Razgovarali smo sa Milenkom Čekićem, predsednikom Udruženja logoraša i potomaka "Jasenovac" i Slavkom Milanovićem, bivšim predsednikom udruženja, obojica devedesetogodišnjaci, poreklom iz Kozarske Dubice, kojima su porodice pobijene u Jasenovcu, a oni nekim čudom preživeli.

Milenko Čekić nam nabraja da je 1942. godine u pokolju u Jasenovcu ostao bez oca i dve sestre, od kojih je jedna bila beba od sedam meseci ,a druga je imala tri godine... Iz šire porodice Čekić stradalo je ukupno 27 članova, od kojih su 12 bili deca do osam godina.

- Od tada nikada nisam zapalakao, ja od 1942. godine nemama suza - kaže Čekić.

Slavko Milanović je ostao bez sestre koja je imala četiri godine i dede, kao i desetak najbližih rođaka.

Njihove rane, koje nikada nisu zarasle, dodatno vređa ponašanje zvaničnih hrvatskih vlasti koje, osim što negiraju genocid, skrnave stratišta na kojima su stradali njihovi preci.

- Današnje tendencije da se na grobovima naših predaka podižu spomenici braniteljima i "Vrata Hrvatske" jasni su pokazatelji ustaško-klerikalnog stava hrvatske države - kažu preživeli logorši. - Shodno tome, Srbija bi u cilju zaštite nacionalnih interesa i očuvanja istine od međunarodne zajednice trebalo da zatraži da područje spomen-kompleksa Jasenovac dobije status eksteritorijalnosti, jer će u protivnom današnje ustaše od ovog stratišta da naprave zabavni park.

Udruženje služi samo kao dekor Bivši i sadašnji predsednik Udruženja logoraša i potomaka "Jasenovac" Milenko Čekić i Slavko Milanović ističu da udruženje postoji još od 1959, kada je osnovano u okviru sekcije SUBNOR. - Decenijama udruženje služi isključivo kao dekor i ima samo protokolarnu ulogu na komemoracijama i državnim manifestacijama - upozoravaju oni. - Sama tema genocida počinjenog u sistemu sistematski planiranih logora Jasenovac i dalje je tabu u Srbiji, a pogotovo u zemljama regiona.

Oni upozoravaju i na naprihvatljiv odnos evropskih država prema povampirenju nacizma, i kažu da Evropska unija nema mehanizam, ili bar nema političku volju da kazni državu članicu zbog istorijskog revizionizma, osim kada se pređe granica antisemitizma definisana briselskim direktivama.

- Čini nam se da deo naših "prijatelja" iz EU svesno ne primećuje genocidni narativ i poklič "Za dom spremni" kada su upućeni prema Srbima - ističu naši sagovornici. - Ovaj problem nije izolovan incident, već deo šireg evropskog trenda. Posle pada Berlinskog zida, mnoge države Centralne i Istočne Evrope potisnule su temu fašističke kolaboracije da bi u prvi plan stavile zločine komunizma. Pod izgovorom izjednačavanja svih totalitarnih režima, stvoren je prostor u kom se lokalni kvislinzi preimenuju u borce za slobodu, a istorija prepravlja prema trenutnim političkim potrebama. Trebalo bi naglasiti da današnji revizionisti i neonacisti u Hrvatskoj zaboravljaju da je hrvatski narod u oba svetska rata bio na pogrešnoj strani.

Zaboravlja se, kažu oni, da je upravo Hrvatska bila jedina država članica nacističkog bloka koja je na samom kraju Drugog svetskog rata prebegla i formalno prešla na pobedničku stranu, izbegavši tako istorijsku i geopolitičku odgovornost za genocid koji je počinila.

Naši sagovorni ističu i istorijski paradoks - Hrvatska se danas u političkom smislu doživljava kao pobednik, ostvarila je svoj vekovni cilj i dobila samostalnu državu - i to tako što je u akciji "Oluja" i ratovima devedesetih proterala stotine hiljada Srba, a potom bez ikakvih uslovljavanja nagrađena ulaskom u Evropsku uniju.

Kakva je sudbina Srba u Podkozarju i u Hrvatskoj, možda ponajbolje pokazuju brojevi: prema popisu iz 1931, na teritoriji današnje Hrvatske živelo je oko 633.000 Srba, dok ih je u trenutku stvaranja NDH 1941. prema procenama bilo više od 700.000, a na celokupnom prostoru NDH živelo je oko dva miliona Srba. Sa prirodnim priraštajem i uobičajenim demografskim tokom, u Hrvatskoj bi danas živelo više 1,2 miliona Srba. Umesto toga, po poslednjem popisu ima ih svega 123.892, odnosno skromna 3,2 procenta. Dakle, u Hrvatskoj danas ima 10 puta manje Srba nego što bi trebalo da ih ima.

- Ako ovo drastično smanjenje za više od milion ljudi nije rezultat sistematski projektovanog totalnog genocida, etničkog čišćenja i višedecenijskog zatiranja - kako to onda drugačije nazvati - pitaju se naši sagovornici, preživeli logoraši.

Oni smatraju da je odnos države u proteklih osam decenija prema žrtvama Jasenovca bio u najmanju ruku problematičan, a takav je i danas.

- Još od posleratnog perioda, pa sve do savremenih političkih garnitura, ništa se suštinski ne preduzima da se puna istina iznese na videlo i dostojanstveno sačuva od zaborava - upozoravaju oni. - S jedne strane, revizionizam i negiranje genocida u današnjoj Hrvatskoj dobijaju velike razmere, a s druge strane, u Srbiji vlada jedna opšta amnezija u odnosu na pitanje genocida počinjenog u Jasenovcu.

Prema njihovom mišljenju, možda najbolji i najpotresniji dokaz za to jeste činjenica da deca logoraši nikada nisu dobila nijedan dinar ratne odštete. Kažu da je još tragičnije od toga što u zvaničnim pravnim i institucionalnim okvirima nikada nisu ni uzeta u obzir kao žrtve rata, čime je nad njima izvršena još jedna nepravda zaborava.

Preživeli logoraši smatraju da država hitno mora da pređe sa protokolarne retorike na konkretna dela i predlažu da pravno i sistemski prizna status dece logoraša, usvoji rezoluciju o genocidu u NDH i Jasenovcu, zatraži ratnu odštetu od NDH ili njenog pravnog naslednika, uvede obavezno i obimno izučavanje genocida u školske programe, finansira ozbiljne naučno-istraživačke centre, osnuje institut za proučavanje genocida u NDH i Jasenovcu, pokrene međunarodne diplomatske aktivnosti koje su u funkciji zaštite istine i pamćenja o totalnom genocidu nad Srbima i prepozna udruženja preživelih i potomaka kao ključne nosioce i direktne partnere u očuvanju pamćenja, umesto što ih koristi kao scenografiju.

Reditelj Lordan Zafranović, kažu sagovornici "Novosti", filmom "Zlatni rez 42 - Djeca Kozare" obelodanio je karakter stvarnog genocida i jasnu nameru ustaškog režima da potpuno istrebi srpski narod i za to su mu zahvalni.

- Izuzetno je potresna i teška činjenica da je svega šest živih logoraša imalo snage i prilike da prisustvuje samoj premijeri filma - kažu naši sagovornici. - Njihovo prisustvo predstavljalo je nemi, ali najsnažniji spomenik istini.

Oni međutim, naglašavaju i to da su monstruozni zločini koje su u Jasenovcu činili preci današnjih neonacista u Hrvatskoj bili daleko teži, bolniji, masovniji i brutalniji od bilo kog filmskog kadra:

- Na primer, istorijski podaci pokazuju da je u samom zbegu sa Kozare bilo oko 80.000 ljudi, što je teško snimiti u filmu. Načine na koje su hrvatske ustaše ubijale ljude, žene i decu u Jasenovcu zdrav i normalan ljudski mozak ne može da prihvati kao stvarnost, niti se ta zverstva mogu u potpunosti preneti na filmsko platno. Jasenovac nije bio običan logor, već najveći pakao na zemlji od postanka sveta, mesto gde nema bola, muke i patnje koju čovek nije iskusio, gde čovek prestaje da bude biće i postaje samo broj, i gde se ne živi, već se samo teško i mučno umire. Sve ono što ljudski um nije mogao do tada da zamisli, dogodilo se u toj krvavoj jasenovačkoj tami. Upravo zato, nijedan film ne može u potpunosti obuhvatiti dubinu tog ljudskog duhovnog i moralnog pada i patnje. Ipak, Zafranovićevo delo ostaje izuzetno važno kao opomena i svedočanstvo pred svetom koji i dalje odbija da vidi punu istinu.