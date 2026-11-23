MUP UPUTIO APEL VOZAČIMA: Pripremite se za bezbednu zimsku vožnju stiže veliko zahlađenje
MINISTARSTVO unutrašnjih poslova uputilo je danas apel vozačima da se dobro pripreme za bezbednu zimsku vožnju navodeći da zbog najavljenog zahlađenja i snažnih padavina koji donose otežane uslove na putevima pre polaska na put treba proveriti vozilo i obavezno koristiti propisanu zimsku opremu.
U objavi na društvenoj mreži Instagram, MUP navodi da vozači za bezbedniju vožnju tokom zime treba da prilagode brzinu stanju kolovoza i vremenskim uslovima, drže veće odstojanje od vozila ispred sebe, izbegavaju naglo kočenje i skretanje, da provere gume, kočnice, svetlosnu signalizaciju i brisače i da ne kreću na put bez odgovarajuće zimske opreme.
Navode i da MUP, zajedno sa partnerima, realizuje kampanju "Za zimu se spremi i na vreme opremi", kako bi podsetilo vozače da bezbedna zimska vožnja počinje dobrom pripremom.
-Ne čekajte prvi sneg da pripremite vozilo. Za zimu se spremite na vreme, navodi se u objavi.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - Dragijevića i Jankovića dovode u sud na pripremno ročište za ubistvo Danke Ilić
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
Partizan razbio večitog rivala: Na krilima Grobara crno-beli ubedljivo slavili protiv Zvezde
Rukometaši Partizana pobedili su večeras na svom terenu Crvenu zvezdu rezultatom 32:24 u meču 10. kola ARKUS lige.
20. 11. 2026. u 19:57
"Putin nije naš prijatelj, on je kasapin"
"ON JE, kako su drugi već rekli, diktator odgovoran za ubistva i u to niko ne sumnja."
22. 11. 2026. u 19:00 >> 10:01
Komentari (0)