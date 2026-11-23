MINISTARSTVO unutrašnjih poslova uputilo je danas apel vozačima da se dobro pripreme za bezbednu zimsku vožnju navodeći da zbog najavljenog zahlađenja i snažnih padavina koji donose otežane uslove na putevima pre polaska na put treba proveriti vozilo i obavezno koristiti propisanu zimsku opremu.

Foto: Tanjug/Branko Lukić

U objavi na društvenoj mreži Instagram, MUP navodi da vozači za bezbedniju vožnju tokom zime treba da prilagode brzinu stanju kolovoza i vremenskim uslovima, drže veće odstojanje od vozila ispred sebe, izbegavaju naglo kočenje i skretanje, da provere gume, kočnice, svetlosnu signalizaciju i brisače i da ne kreću na put bez odgovarajuće zimske opreme.

Navode i da MUP, zajedno sa partnerima, realizuje kampanju "Za zimu se spremi i na vreme opremi", kako bi podsetilo vozače da bezbedna zimska vožnja počinje dobrom pripremom.

-Ne čekajte prvi sneg da pripremite vozilo. Za zimu se spremite na vreme, navodi se u objavi.

(Tanjug)

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