UPOZORENJE ZA VOZAČE Putevi Srbije: Oko Kruševca, Zaječara, Ivanjice i Vranja mestimično do 5 cm snega
JP “Putevi Srbije” upozorilo je da večeras na putevima kod Kruševca, Zaječara, Ivanjice i Vranja ima do pet centimetara mestimično raskvašenog snega i preporučilo vozačima oprez.
-Na državnim putevima 2. prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do pet centimera na teritoriji Kruševca, Zaječara. Na ostalim putnim pravcima 3. prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do pet centimetara na teritoriji Ivanjice, Vranja, Zaječara, navodi se na sajtu Puteva Srbije.
Iz Puteva Srbije kažu da su najopterećeniji putevi prvog prioriteta održavanja prohodni i bez snega.
Iz Puteva napomenju da su učestali odroni duž nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima, na većini putnih pravaca, najviše ih ima na putu 1. B 34 ( Đerdapska klisura ), na putu 2. A 217 deonica Sokobanja - Knjaževac ( Bovanska klisura ), na putu 2. A 221 deonica Knjaževac - Kalna (klisura Korenatac), i na putu 2. A 222 deonica Kalna - Jabučko Ravnište, koji se redovno čiste.
Takođe, na državnom putu I B 21 deonica Kosjerić - Bačevci (prevoj Kaona), postavljene su betonske sigurnosne ograde zbog oštećenja mostova.
Saobraćaj je zabranjen za vozila preko 3,5 tona. Saobraćaj se odvija alternativnim pravcem Kovačevića pesak - Divčibare - Kaona.
Postoji mogućnost pojave magle na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima preko reka.
Prilazi graničnim prelazima su prohodni, kao i turističkim centrima.
Iz Puteva Srbije savetuju vozačima da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, a ukoliko se odluče na putovanje, treba da voze zaista oprezno i pažljivo, i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
(Tanjug)
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