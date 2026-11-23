OKO - Odbor za kontrolu i opservaciju - prva nezavisna posmatračka misija na Instagramu objavila je svoj poziv novoj vlasti za saradnju za sprečavanje digitalnog nasilja:

Foto: Printscreen/Evronews

Oni su na svom Instagram nalogu napisali:

Neko je juče pretio detetu Ane Brnabić. Bravo, super, fenomnalno! Ljudi, hajde, molim vas nastavite to da radite. Nastavite da pretite, jer to je jedna od najbitnijih stvari za benjzbednost ove zemlje.

Dakle molim vas sve koji imate potrebu da povredite bilo čije dete, da se ni najmanje ne sputavate u pisanju vaših pretećih poruka. I molim vas nemojte da se ograničavate na političare. Dakle, kad god vas neko i najmanje iznervira, pretite njegovom detetu. Jase stvarno ne šalim kad vam ovo kažem. Ja se stvarno ne šali kad vam kažem da je ovo jako važno, a sada ću da vam objasnim i zašto je važno. Ali pre toga hoću da vas zamolim da ovaj video podelite na što veći broj adresa jer je važno da stigne do što više ljudi. Evo ovako, mi smo upravo završili onaj univerzalni obrazac za podnošenje krivičnih prijava protiv pretnji. Sećate se onoga od pre nekoliko klipova. Uz tog formulara svaki građanin ove zemlje moći će za manje od dva minuta da podnese krivičnu prijavu tužilaštvu. Dakle popunite formular, priložite snimak ekrana sa datumom i vremenom i pošaljete prijavu nadležnom tužilaštvu.

E sad, zašto je ovo važno? Vidite, čovek koji danas preti bilo čijem detetu. Takav čovek sutra može takvu pretnju i da ostvari. Setite sa Ribnika, setite se Dubone i setite se Orašja.

I zato će Tužilaštvo uskoro od naše organizacije da dobije zahtev da se uspostavi centralna evidencija, centralni sistem za ovakva lica i za procenu rizika koji oni predstavljaju po društvo. Zamislite da smo ovakav sistem imali pre Ribnikara. Sistem koji je mogaona vreme da uspostavi institucije na opasnost. I da neku, možda, neku buduću tragediju možemo da sprečimo ovakvim sistemom? Šta mislite?

E sad, što se novca tiče, nemojte da brinete, poštovana gospodo iz države, iz tužilaštva,. Nama se već javilo desetine ozbiljnih IT stručnjaka iz celog sveta. Ljudi koji su spremni da pomognu apsolutno besplatno i to ne samo da se napravi ova baza opasnih lica, nego da se za tužilaštvo spremi i sistem za indentifikaciju svih koji šalju preteće poruke sa skrivenih naloga. Hajde molim vas gospodine Bakiću, gospodine Čupiću hajde da kao ljudi, bez obzira na sve razlike zajedno osudimo ovakve stvari. Evo javite se, mi smo spremni da pomognemo. Da zajedno ulinimo sve što možemo da sprečimo neko nove tragedije.