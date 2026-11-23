Srbija ostala bez sjajnog golmana! Kraj reprezentativne karijere posle 14 godina
Pamtiće se posebno medalja osvojena na Svetskom prvenstvu 2013. godine.
Ženska rukometna selekcija Srbije ostala je bez fanstatičnog golmana, pošto je Jovana Risović (33) odlučila da završi reprezentativnu karijeru. Putovanje koje je trajalo skoro deceniju i po došlo je do samog kraja, a popularna Zmajče ostavila je dubok i neizbrisiv trag.
Rođena Beograđanka odigrala je preko sto utakmica za državni tim, a dugo je bila fantastičan tandem sa čuvenom Katarinom Tomašević. Osvojila je srebrnu medalju na Svetskom prvenstvu 2013. godine u našoj zemlji, zlato na Mediteranskim igrama, kao i bronzu na Univerzijadi 2015. Poslednji nastup upisala je tokom proleća, u kvalifkacijama za Evropsko prvenstvo.
"14 godina ponosa, emocija, odricanja, borbe, suza, osmeha, pobeda i poraza. 14 godina tokom kojih sam imala čast da nosim dres koji za mene nikada nije bio samo dres - već simbol ljubavi, pripadnosti i ponosa. Bilo je mnogo trenutaka koje ću zauvek nositi u srcu. Hvala svim saigračicama, selektorima, stručnom štabu, ljudima koji su bili uz mene, verovali u mene, podržavali me i delili sa mnom ove posebne godine. Veliko hvala mojim prijateljima i porodici. Nije lako oprostiti se od nečega što je toliko dugo bilo deo tebe. Ali odlazim sa srcem punim zahvalnosti, ponosa i ljubavi. Srbijo, hvala Ti na svemu", napisala je Jovana Risović u oproštajnoj poruci na društvenim mrežama.
Povodom njenog povlačenja, oglasio se i Rukometni savez Srbije.
"Ostavila si veliki trag i uvek ćeš biti deo reprezentacije. Zmajče, hvala ti na svemu što si pružila i srećno", poručio je RSS.
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