Pamtiće se posebno medalja osvojena na Svetskom prvenstvu 2013. godine.

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Ženska rukometna selekcija Srbije ostala je bez fanstatičnog golmana, pošto je Jovana Risović (33) odlučila da završi reprezentativnu karijeru. Putovanje koje je trajalo skoro deceniju i po došlo je do samog kraja, a popularna Zmajče ostavila je dubok i neizbrisiv trag.

Rođena Beograđanka odigrala je preko sto utakmica za državni tim, a dugo je bila fantastičan tandem sa čuvenom Katarinom Tomašević. Osvojila je srebrnu medalju na Svetskom prvenstvu 2013. godine u našoj zemlji, zlato na Mediteranskim igrama, kao i bronzu na Univerzijadi 2015. Poslednji nastup upisala je tokom proleća, u kvalifkacijama za Evropsko prvenstvo.

"14 godina ponosa, emocija, odricanja, borbe, suza, osmeha, pobeda i poraza. 14 godina tokom kojih sam imala čast da nosim dres koji za mene nikada nije bio samo dres - već simbol ljubavi, pripadnosti i ponosa. Bilo je mnogo trenutaka koje ću zauvek nositi u srcu. Hvala svim saigračicama, selektorima, stručnom štabu, ljudima koji su bili uz mene, verovali u mene, podržavali me i delili sa mnom ove posebne godine. Veliko hvala mojim prijateljima i porodici. Nije lako oprostiti se od nečega što je toliko dugo bilo deo tebe. Ali odlazim sa srcem punim zahvalnosti, ponosa i ljubavi. Srbijo, hvala Ti na svemu", napisala je Jovana Risović u oproštajnoj poruci na društvenim mrežama.

Povodom njenog povlačenja, oglasio se i Rukometni savez Srbije.

"Ostavila si veliki trag i uvek ćeš biti deo reprezentacije. Zmajče, hvala ti na svemu što si pružila i srećno", poručio je RSS.