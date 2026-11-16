ELEKTRIČNI AUTOBUSI MENJAJU LICE JAVNOG PREVOZA: Premijerno predstavljanje modela Yutong U12 na Serbia eMobility Forumu 2026

POTPUNO električni autobus, Yutong U12, koji donosi nova tehnološka rešenja i unapređuje javni prevoz, premijerno je predstavljen na prvom Serbia eMobility Forumu, koji je nedavno organizovala Privredna komora Srbije u saradnji sa američkom kompanijom VoltiE Group Inc.

Foto: Stevan Juzbašić

Razvoj elektromobilnosti u Srbiji dobija sve konkretnije obrise, a jedan od važnih koraka ka modernijem i ekološki odgovornijem javnom prevozu jeste predstavljanje savremenih električnih vozila i infrastrukture koja omogućava njegovu svakodnevnu primenu.

Elektromobilnost ne podrazumeva samo zamenu vozila sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem električnim vozilima. Ona zahteva čitav ekosistem, od pouzdane infrastrukture za punjenje i odgovarajućih energetskih kapaciteta do kompanija koje su spremne da ulažu u nova rešenja.

Upravo zato, ASP "Strela Obrenovac" je učešćem na ovom događaju i predstavljanjem vozila Yutong U12, pokazala da ova transformacija već ima svoju praktičnu dimenziju.

Yutong U12 je više od električnog autobusa

Sa dužinom od oko 12 metara, ovaj električni autobus osmišljen je za potrebe savremenog gradskog prevoza. U zavisnosti od konfiguracije, opremljen je baterijskim sistemom kapaciteta do 528 kWh, dok proizvođač navodi autonomiju do 700 kilometara u SORT2 testnim uslovima. Kapacitet vozila može da dostigne do 95 putnika, u zavisnosti od izvedbe i rasporeda sedišta.

Foto: Stevan Juzbašić

Ono što ovaj model izdvaja nije samo njegov pogonski sistem. Niskopodni koncept, prostor predviđen za korisnike invalidskih kolica, savremena bezbednosna rešenja i mogućnost brzog punjenja čine ga vozilom prilagođenim zahtevima savremenog javnog prevoza. Dostupne konfiguracije podržavaju i dvostruko priključno punjenje, što doprinosi efikasnijem korišćenju vozila u svakodnevnom radu.

Posebna vrednost električnog pogona ogleda se u tome što autobus tokom vožnje ne emituje izduvne gasove. Time se doprinosi smanjenju lokalnog zagađenja vazduha, dok električni pogon omogućava i znatno tišu vožnju, što je posebno značajno u gusto naseljenim urbanim sredinama. U kombinaciji sa sve većim udelom električne energije iz obnovljivih izvora, ovakva vozila predstavljaju važan deo dugoročnog prelaska na održivije oblike transporta.

Električni autobusi - manje emisije CO₂ Električni autobusi mogu smanjiti emisiju ugljen-dioksida (CO₂) za 12 do 70 odsto u poređenju sa klasičnim autobusima, u zavisnosti od načina proizvodnje električne energije kojom se pune. Najveće smanjenje emisija postiže se kada električna energija dolazi iz obnovljivih izvora, čime elektrifikacija javnog prevoza postaje važan korak ka smanjenju zagađenja i održivijem razvoju gradova.

U korak sa budućnošću javnog prevoza

Za ASP "Strelu" Obrenovac, učešće na forumu predstavljalo je priliku da predstavi savremena tehnološka dostignuća u oblasti autobuskog prevoza, ali i da ostvari kontakte sa kompanijama, institucijama i potencijalnim partnerima koji učestvuju u razvoju elektromobilnosti.

U ASP "Strela" Obrenovac ističu da je predstavljanje modela Yutong U12 deo šireg promišljanja o tome kako javni prevoz može da odgovori na potrebe putnika, ali i na sve izraženije zahteve za očuvanjem životne sredine.

Foto: Stevan Juzbašić

- Za nas je važno da budemo deo razgovora o budućnosti javnog prevoza i da pratimo tehnološka rešenja koja mogu da unaprede kvalitet usluge koju pružamo. Yutong U12 je primer autobusa koji pokazuje koliko je elektrifikacija napredovala, od kapaciteta i do udobnosti putnika i bezbednosti. Verujemo da će električni autobusi u narednim godinama imati sve značajniju ulogu u javnom prevozu, jer donose višestruke koristi: smanjuju lokalno zagađenje, buku i zavisnost od fosilnih goriva. Naš cilj je da budemo otvoreni za inovacije i da doprinesemo razvoju održivijeg i kvalitetnijeg transporta - navode iz komapnije ASP "Strela" Obrenovac.

Od razgovora do konkretnih projekata

Jedna od važnih tema foruma bila je mogućnost razvoja mreže od 200 stanica za punjenje električnih vozila u Srbiji. Učesnici su razgovarali o kapacitetima elektroenergetske mreže, izboru lokacija, procedurama za dobijanje dozvola, digitalnim rešenjima i modelima finansiranja, kao ključnim preduslovima za širu primenu električnih vozila.

Poseban deo programa bio je posvećen iskustvima Norveške, jedne od vodećih zemalja u oblasti elektromobilnosti, kao i mogućnostima međunarodne saradnje i prenošenja dobrih praksi na domaće tržište. Organizovani su i B2B sastanci, koji su kompanijama pružili priliku da razgovaraju o konkretnim projektima i uspostavljanju novih poslovnih partnerstava.