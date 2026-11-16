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Umro Butulija, srpski rukomet zavijen u crno

М.П.

16. 11. 2026. u 10:25

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Умро Бутулија, српски рукомет завијен у црно

Foto arhiva VN

U 85. godini preminuo je Ratko Butulija, istaknuti društveno-politički i sportski radnik, čija je karijera obeležila više decenija javnog života.

Tokom svog radnog veka obavljao je niz odgovornih funkcija, a između ostalog je bio potpredsednik republičke Vlade i predsednik Saveznog ustavnog suda.

Takođe, u rukometu je delovao u Rukometnom klubu Crvena zvezda na različitim dužnostima. Otac je i našeg proslavljenog reprezentativca Igora Butulije.

Vreme i mesto sahrane biće naknadno objavljeni.

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