Umro Butulija, srpski rukomet zavijen u crno
TUŽNA vest iz sveta sporta!
U 85. godini preminuo je Ratko Butulija, istaknuti društveno-politički i sportski radnik, čija je karijera obeležila više decenija javnog života.
Tokom svog radnog veka obavljao je niz odgovornih funkcija, a između ostalog je bio potpredsednik republičke Vlade i predsednik Saveznog ustavnog suda.
Takođe, u rukometu je delovao u Rukometnom klubu Crvena zvezda na različitim dužnostima. Otac je i našeg proslavljenog reprezentativca Igora Butulije.
Vreme i mesto sahrane biće naknadno objavljeni.
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