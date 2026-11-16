Umro Butulija, srpski rukomet zavijen u crno

TUŽNA vest iz sveta sporta!

Foto arhiva VN

U 85. godini preminuo je Ratko Butulija, istaknuti društveno-politički i sportski radnik, čija je karijera obeležila više decenija javnog života.

Tokom svog radnog veka obavljao je niz odgovornih funkcija, a između ostalog je bio potpredsednik republičke Vlade i predsednik Saveznog ustavnog suda.

Takođe, u rukometu je delovao u Rukometnom klubu Crvena zvezda na različitim dužnostima. Otac je i našeg proslavljenog reprezentativca Igora Butulije.

Vreme i mesto sahrane biće naknadno objavljeni.