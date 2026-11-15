PROLEĆE USRED NOVEMBRA, PA PREOKRET: Stiže toplotni talas sa Mediterana, živa ide i do 23 stepena – evo kada se vraća sneg
SRBIJA će sledeće sedmice biti pod uticajem ciklona sa Mediterana i Atlantika i očekuju se južna strujanja, ali i priliv veoma tople vazdušne mase sa juga i sa Mediterana, dok će se ona veoma hladna zadržavati na severu.
Maksimalna temperatura biće i do 20 stepeni, što su vrednosti i za 10 stepeni više od proseka za sredinu novembra.
Najtoplije biće od utorka do petka, a najtopliji dan biće peetak, maksimalna temperatura i do 23°C.
Očekuju se česta prolazna naoblačenja sa kišom i pljuskovima, a sredinom sedmice biće uslova čak i za pljuskove sa grljavinom.
Izostaće i mrazevi, uz topla jutra, a toplo i kišovito biće i na planinama, uz potpuno otapanje trenutnog snežnog pokrivača.
U košavskom području čestoće duvati jak jugoistočni vetar.
Prema trenutnim prognozama, zahlađenje se očekuje krajem sledeće sedmice.
Oko 23. novembra sneg se očekuje uglavnom na višim planinama.
(Telegraf)
Preporučujemo
ER SRBIJA O LETU ZA LARNAKU: Odluka o neukrcavanju doneta iz bezbednosnih razloga
14. 11. 2026. u 15:41
NEVEROVATAN SMINAK ZABELEŽEN NA TARI: Sneg veje, dok sevaju munje i gromovi (VIDEO)
14. 11. 2026. u 14:02
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Ko je Valerija Čekalina koju je Putin pomilovao? Poznata kao Lerček, ima rak - krivični dosije izbrisan
U OKTOBRU je prijavila da joj je bolest napredovala.
14. 11. 2026. u 13:00 >> 13:10
Komentari (0)