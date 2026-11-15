Društvo

PROLEĆE USRED NOVEMBRA, PA PREOKRET: Stiže toplotni talas sa Mediterana, živa ide i do 23 stepena – evo kada se vraća sneg

Ana Đokić

15. 11. 2026. u 09:07

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SRBIJA će sledeće sedmice biti pod uticajem ciklona sa Mediterana i Atlantika i očekuju se južna strujanja, ali i priliv veoma tople vazdušne mase sa juga i sa Mediterana, dok će se ona veoma hladna zadržavati na severu.

ПРОЛЕЋЕ УСРЕД НОВЕМБРА, ПА ПРЕОКРЕТ: Стиже топлотни талас са Медитерана, жива иде и до 23 степена – ево када се враћа снег

Unsplash

Maksimalna temperatura biće i do 20 stepeni, što su vrednosti i za 10 stepeni više od proseka za sredinu novembra.

Najtoplije biće od utorka do petka, a najtopliji dan biće peetak, maksimalna temperatura i do 23°C.

Očekuju se česta prolazna naoblačenja sa kišom i pljuskovima, a sredinom sedmice biće uslova čak i za pljuskove sa grljavinom.

Izostaće i mrazevi, uz topla jutra, a toplo i kišovito biće i na planinama, uz potpuno otapanje trenutnog snežnog pokrivača.

U košavskom području čestoće duvati jak jugoistočni vetar.

Prema trenutnim prognozama, zahlađenje se očekuje krajem sledeće sedmice.

Oko 23. novembra sneg se očekuje uglavnom na višim planinama.

(Telegraf)

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