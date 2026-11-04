STRAHINJA ZNANJEM ZASENIO CELU GENERACIJU: Sa više od 160 priznanja, mladi Srbin briljira na studijama u Francuskoj (FOTO)

STRAHINjA Trivković, mladić čiji su put "Večernje novosti" pratile još tokom školovanja u Srbiji, obeleženog Svetosavskom i nagradom SANU, i sa više od 160 nacionalnih i međunarodnih priznanja, nastavio je da niže izuzetne rezultate i na međunarodnoj sceni.

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Završio je prvu godinu prestižne Audencia Business School u Nantu u Francuskoj, kao najbolji među 562 studenta, sa prosekom većim od 18 od mogućih 20 poena! Posle sjajnih rezultata očekuje i stipendiju o čemu se odlučuje krajem ove kalendarske godine.

Njegov rezultat nije bio samo prvo mesto među 562 studenta prve godine, na svim smerovima. Prosek veći od 18, ostvaren je u sistemu u kojem se ocene iznad 16 smatraju perfektnim. Dodatnu težinu uspehu daje činjenica da Strahinja studira na engleskom jeziku, a nadmašio je i kolege koji nastavu prate na francuskom, uključujući studente kojima je taj jezik maternji. Iza impresivnih brojki, međutim, stoji svakodnevni rad.

- Rekao sam sebi, ako sam uspeo da ostvarim takve rezultate u Srbiji tokom osnovnog i srednjeg obrazovanja, zašto to ne bih ponovio i na jednom od najjačih fakulteta u ovoj oblasti u svetu. I uspeo sam - kaže Strahinja. - Godina nije bila nimalo laka. Program je izuzetno zahtevan, sa neverovatnim studentima, vrhunskim profesorima i dugim kompleksnim predavanjima. Traži se mnogo rada, ali sam na kraju uspeo da ostvarim izuzetne rezultate u svim predmetima.

Tokom prve godine studija, svakog dana je imao po tri do četiri predavanja, u trajanju od po dva sata. Slična situacija je i na drugoj godini. Propuštanje predavanja praktično nije moguće. Program je veoma rigorozan i ne dozvoljava izostajanje.

Do januara u Kini SLEDEĆA velika stanica je Azija. Zahvaljujući rezultatima ostvarenim u oba semestra i na kraju prve godine, Strahinja je izabran kao jedan od dvoje studenata za akademsku razmenu na The Chinese University of Hong Kong, u kampusu u Šenženu. Planirano je da tamo nastavi studije od januara 2027. godine. Šenžen je danas jedan od vodećih svetskih centara tehnologije, finansija i inovacija.

- U Francuskoj postoji još jedna razlika u odnosu na sistem kod nas, ali i u mnogim drugim zemljama - otkriva Strahinja. - Ukoliko se izostane sa predavanja ili padne ispit ponavlja se čitava godina. Program od nas zahteva da svaki semestar završimo sa najboljim rezultatom, jer je to jedini način da kvalitetno usvojimo gradivo koje dolazi u narednom semestru. Ovde imamo mnogo manje prostora za greške, opuštenost i neku vrstu odmora. Sa druge strane, sistem nas podstiče da budemo još bolji, da izađemo iz svog mehura i zone komfora i da ostvarujemo najbolje moguće rezultate.

Za njega je posebno važno što se u takvom okruženju trud prepoznaje i što dobri rezultati otvaraju vrata novim mogućnostima.

- Obrazovanje ne bi trebalo da se svodi na usvajanje gradiva i polaganje ispita, već bi trebalo da prepozna trud, podrži najbolje studente i omogući im da se razvijaju u skladu sa sposobnostima - istče naš sagovornik. - Kada neko primeti da se trudite i radite, bilo da je reč o profesoru, upravi fakulteta ili nekom drugom, počinju da vam se otvaraju vrata. Ne samo da vas nagrađuju već vas i podstiču da idete dalje i pokazuju vam koliko još možete da postignete.

Strahinja nije želeo da se zaustavi samo na akademskim rezultatima. Već tokom prve godine obavio je profesionalnu praksu u oblasti finansija u jednoj od vodećih svetskih ugostiteljskih grupa. Učestvovao je u važnim poslovnim procesima u Francuskoj, stičući iskustvo koje povezuje teoriju sa stvarnim poslovnim okruženjem.

- Želim da iskoristim svaku priliku koju dobijem, da dodatno produbim znanje iz ekonomije, finansija, međunarodnog poslovanja, veštačke inteligencije i održivog razvoja. To su oblasti koje me posebno zanimaju i kojima želim da se bavim i u budućnosti - navodi on.

U prvoj petorci školskog tima STRAHINjIN život u Francuskoj ne svodi se samo na fakultet i ispite. Aktivno učestvuje u studentskom životu i ima liderske uloge u nekoliko studentskih asocijacija, uključujući i one posvećene preduzetništvu i međunarodnim studentima. Posebno mesto u njegovom svakodnevnom životu zauzima sport. Pored fitnesa, trčanja, biciklizma i plivanja, košarka je ostala jedna od njegovih najvećih ljubavi. Igra u prvoj petorci škole. Sa saigračima je ostvario zapažene rezultate na regionalnim turnirima u Francuskoj, a ekipa je stigla i do drugog mesta na nacionalnom šampionatu Kup Francuske.

U planovima su i nove akademske razmene, potencijalni odlazak u SAD, dodatne profesionalne prakse i mogućnost sticanja dvostruke diplome u Španiji. Nakon osnovnih studija, razmišlja o master i doktorskom usavršavanju na nekom od prestižnih univerziteta u Evropi ili Americi.

Tokom studija počeo je da razvija individualne i grupne projekte iz oblasti veštačke inteligencije i inovacija. Za svoj preduzetnički angažman dobio je status studentskog preduzetnika SNEE u francuskom sistemu podrške mladim inovatorima. Bio je i predstavnik svoje škole na VivaTech 2026 u Parizu, jednom od najvećih međunarodnih događaja posvećenih inovacijama, tehnologiji i startapima. Susreti sa stručnjacima i predstavnicima poslovnog i akademskog sveta pružili su mu priliku da upozna nove ideje i sagleda mogućnosti koje donose savremene tehnologije.

Iza svih ovih aktivnosti stoji mladić koji je navikao da postavlja visoke ciljeve, ali i da razume kako se oni ostvaruju - korak po korak, uz mnogo rada i spremnost da se uči iz svakog iskustva.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.