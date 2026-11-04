EVO KAD KIŠA STAJE U BEOGRADU, A KAD U OSTATKU SRBIJE: Detaljna vremenska prognoza do kraja sedmice

PREMA prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), danas će biti oblačno i hladno vreme. Slabe padavine se očekuju pretežno u centralnim i južnim predelima.

Foto: N. Živanović

Krajem dana i uveče postepen prestanak padavina, a na severu Vojvodine i delimično razvedravanje. Dnevna temperatura biće u intervalu od 7 do 11 stepeni.

U Beogradu oblačno i hladno, ujutro i pre podne sa kišom. Najviša temperatura oko 9 stepeni.

Foto: Tanjug/AP/Efrem Lukatsky

Vremenska prognoza do kraja sedmice

U četvrtak umereno do potpuno oblačno, na istoku Srbije još ponegde sa slabom kišom, a od petka delimično razvedravanje, zatim hladna jutra mestimično sa slabim mrazem, ponegde i maglom, a u toku dana malo toplije uz više sunčanih sati.

Novo naoblačenje sa padavinama očekuje se početkom naredne sedmice.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.