BRNABIĆ O DIKTATURI STUDENTSKE LISTE: Zgaziše i medije i institucije za 8 dana
VRŠILAC dužnosti predsednika Srbije, Ana Brnabić, reagovala je na današnje disciplinovanje medija od strane Studentske liste, a preko Saveta REM-a.
Ona je na svom nalogu na društvenoj mreži Iks napisala:
"Efekti disciplinovanja medija od strane Studentske liste, a preko Saveta REM-a kao izvođača radova, daju momentalne rezultate! Vesti TV Prva su imale sve - od pres konferencije Studentske liste (koja je, naravno, bila prva i ekstenzivna vest, s tim da ništa nisu rekli osim da nemaju plan i da se spremimo na propast), do izbora u SAD, ali bez ijedne jedine reči o pres konferenciji još uvek aktuelne predsednice Narodne skupštine Republike Srbije i v.d. predsednika Srbije. Za to nije bilo vremena. Ni jedan sekund. Mučeni nisu smeli u centralnoj informativnoj emisiji da prenesu da ih je Studentska lista kaznila danas zabranom emitovanja dela programa, jer se nisu dovoljno brzo poklonili pred naredbama plenumskih komesara. Diktatura Studentske liste. Zgaziše i medije i institucije za 8 dana. Glave gore, slobodna Srbija će pobediti!"
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