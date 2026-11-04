SAT OTKUCAVA: Vaša štednja i dalje može da vas odvede do BMW-a X2
NEKE šanse se ne ponavljaju. Za ovu je ostalo još nekoliko dana.
Prilika da oročite nova sredstva i ostvarite pravo učešća u nagradnoj igri UniCredit Banke ulazi u samu završnicu.
Pred vama nije samo prilika da dodatno osnažite svoju finansijsku sigurnost, već i mogućnost da osvojite BMW X2 vredan 50.000 evra, kao i vaučere za putovanje i kupovinu tehnike.
Jer ponekad jedna dobra finansijska odluka donese mnogo više nego što ste očekivali!
Pravo učešća u nagradnoj igri ostvaruju klijenti koji tokom perioda trajanja nagradne igre uplate i oroče najmanje 10 000 EUR novih sredstava* ili protivvrednost tog iznosa u RSD ili USD, na period od 6 ili 12 meseci.
Nagradna igra počela je 28. septembra, a sredstva koja omogućavaju pravo učešća moguće je oročiti do 5. novembra 2026. godine u 20 časova. Izvlačenje dobitnika biće održano 11. novembra 2026. godine.
Štednja nije samo način da sačuvate novac. Ona je način da sačuvate mogućnosti. Zato - pametno štedite i planirajte budućnost, a UniCredit Banka vas dodatno nagrađuje!
Više informacija o nagradnoj igri, uslovima učešća i kompletna pravila dostupni su na zvaničnom sajtu UniCredit Banke Srbija, putem linka: Nagradna igra UniCredit Banke.
Napomena: Ponovna uplata sredstava sa postojećih depozita ne smatra se novim sredstvima. U slučaju prevremenog razoročenja depozita gubi se pravo učešća u nagradnoj igri. Pod „novim sredstvima“ podrazumevaju se sredstva koja dolaze iz drugih banaka, novi prilivi ili novac koji pre početka nagradne igre nije bio deponovan u UniCredit Bank Srbija. Jedna osoba može osvojiti samo jednu glavnu nagradu.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
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