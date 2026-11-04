AMSS: Teretna vozila čekaju do 4 sata na graničnim prelazima, kod Ivanjice ima snega

PREMA informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.00 časova, na graničnom prelazu Šid teretna vozila čekaju četiri sata na izlaz.

Foto: TANJUG/ BRANKO LUKIĆ

Na graničnim prelazima Kelebija i Batrovci teretna vozila se na izlazu zadržavaju tri sata, a na Gradini sat vremena.

Na putničkim terminalima naših graničnih prelaza nema dužih zadržavanja vozila. Na naplatnim stanicama na auto-putevima takođe nema zadržavanja vozila, navodi Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Prema podacima zimske službe JP "Putevi Srbije" od 5.04 časova, na putnim pravcima prvog prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, a snega ima mestimično u raskvašenom stanju do pet centimetara na teritoriji Ivanjice.

Državni putevi drugog prioriteta održavanja su prohodni i nema snega.

Na ostalim putnim pravcima trećeg prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima.

U napomeni za Zaječar se ukazuje na učestale sitne odrone duž nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima.

Najviše ih ima na putu I B-34 (Đerdapska klisura) i na putu II A 221 deonica Knjaževac - Kalna (klisura Korenatac).

Zabrane za šlepere i kamione sa prikolicom su na snazi na sledećim putnim pravcima: II A-211 Brzeće - Kopaonik (Jaram).

(Tanjug)

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