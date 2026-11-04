Društvo

AMSS: Teretna vozila čekaju do 4 sata na graničnim prelazima, kod Ivanjice ima snega

T.J.

04. 11. 2026. u 07:10

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PREMA informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.00 časova, na graničnom prelazu Šid teretna vozila čekaju četiri sata na izlaz.

АМСС: Теретна возила чекају до 4 сата на граничним прелазима, код Ивањице има снега

Foto: TANJUG/ BRANKO LUKIĆ

Na graničnim prelazima Kelebija i Batrovci teretna vozila se na izlazu zadržavaju tri sata, a na Gradini sat vremena.

Na putničkim terminalima naših graničnih prelaza nema dužih zadržavanja vozila. Na naplatnim stanicama na auto-putevima takođe nema zadržavanja vozila, navodi Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Prema podacima zimske službe JP "Putevi Srbije" od 5.04 časova, na putnim pravcima prvog prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, a snega ima mestimično u raskvašenom stanju do pet centimetara na teritoriji Ivanjice.

Državni putevi drugog prioriteta održavanja su prohodni i nema snega.

Na ostalim putnim pravcima trećeg prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima.

U napomeni za Zaječar se ukazuje na učestale sitne odrone duž nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima.

Najviše ih ima na putu I B-34 (Đerdapska klisura) i na putu II A 221 deonica Knjaževac - Kalna (klisura Korenatac).

Zabrane za šlepere i kamione sa prikolicom su na snazi na sledećim putnim pravcima: II A-211 Brzeće - Kopaonik (Jaram).

(Tanjug)

BONUS VIDEO: NEPREGLEDNA KOLONA VOZILA: Velika gužva prema Avali

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

KOLIKE SU PLATE NA RTS-U? Od direktora nadalje - prosek iznad republičkog, gotovo 2.500 zaposlenih
Društvo

0 0

KOLIKE SU PLATE NA RTS-U? Od direktora nadalje - prosek iznad republičkog, gotovo 2.500 zaposlenih

PLATE zaposlenih na Radio-televiziji Srbije već godinama privlače pažnju javnosti, posebno kada se govori o primanjima poznatih voditelja, urednika i rukovodilaca javnog servisa. Javno dostupni finansijski izveštaj RTS-a otkrivaju koliko je ova medijska kuća izdvajala za zarade svojih zaposlenih, kolika je bila prosečna plata, ali i koje su dodatne naknade i beneficije predviđene. Pojedini podaci iz prethodnih godina otkrivaju i koliko su iznosile nagrade na platu, kao i primanja generalnog direktora javnog servisa.

03. 11. 2026. u 18:17 >> 18:17

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Šekspirovska drama na Old trafordu! Junajted preokrenuo dva gola zaostatka protiv tragične Rome i spasao sezonu (VIDEO)

Šekspirovska drama na "Old trafordu"! Junajted preokrenuo dva gola zaostatka protiv tragične Rome i spasao sezonu (VIDEO)