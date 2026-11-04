AMSS: Teretna vozila čekaju do 4 sata na graničnim prelazima, kod Ivanjice ima snega
PREMA informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.00 časova, na graničnom prelazu Šid teretna vozila čekaju četiri sata na izlaz.
Na graničnim prelazima Kelebija i Batrovci teretna vozila se na izlazu zadržavaju tri sata, a na Gradini sat vremena.
Na putničkim terminalima naših graničnih prelaza nema dužih zadržavanja vozila. Na naplatnim stanicama na auto-putevima takođe nema zadržavanja vozila, navodi Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Prema podacima zimske službe JP "Putevi Srbije" od 5.04 časova, na putnim pravcima prvog prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, a snega ima mestimično u raskvašenom stanju do pet centimetara na teritoriji Ivanjice.
Državni putevi drugog prioriteta održavanja su prohodni i nema snega.
Na ostalim putnim pravcima trećeg prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima.
U napomeni za Zaječar se ukazuje na učestale sitne odrone duž nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima.
Najviše ih ima na putu I B-34 (Đerdapska klisura) i na putu II A 221 deonica Knjaževac - Kalna (klisura Korenatac).
Zabrane za šlepere i kamione sa prikolicom su na snazi na sledećim putnim pravcima: II A-211 Brzeće - Kopaonik (Jaram).
(Tanjug)
BONUS VIDEO: NEPREGLEDNA KOLONA VOZILA: Velika gužva prema Avali
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
Preporučujemo
OBNOVA PUTEVA: Radovi u toku ili završeni na više lokacija u gradu i selima
29. 10. 2026. u 09:30
SRBIJA SE GRADI I RAZVIJA: Od sutra izmene na obilaznici oko Beograda!
13. 10. 2026. u 13:06
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
POTRES U SLOVAČKOJ: Fico izgubio većinu, poslanik PRELETEO u drugi tabor - vlada se klima, traže prevremene izbore
POVRATAK Romana Malatinca u parlament kao nezavisnog poslanika dodatno je oslabio Ficovu ionako krhku većinu.
03. 11. 2026. u 17:59 >> 18:12
Komentari (0)