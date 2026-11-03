Društvo

AVION NA LETU ZA MOSKVU SE VRAĆA U BEOGRAD: Er Srbija se oglasila, ovo je razlog

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

03. 11. 2026. u 22:23

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KOMPANIJA Er Srbija saopštila je večeras da se avion koji je bio na redovnom letu JU134 na relaciji Beograd-Moskva, vraća u Beograd pošto je ta kompanija od nadležnih aerodromskih službi primila informaciju koja je zahtevala sprovođenje dodatnih bezbednosnih provera u vezi sa jednim putnikom.

АВИОН НА ЛЕТУ ЗА МОСКВУ СЕ ВРАЋА У БЕОГРАД: Ер Србија се огласила, ово је разлог

Foto: Tanjug/Oliver Bunić

Kako se navodi u saopštenju, u skladu sa dobijenim instrukcijama i svim važećim bezbednosnim propisima, doneta je odluka da se avion vrati u Beograd kako bi sve neophodne procedure bile sprovedene u potpunosti.

Kontrola putnika i prtljaga sprovodi se u nadležnosti aerodromskog sistema bezbednosti i odgovarajućih službi.

Nakon što je Er Srbija naknadno primila informaciju koja je zahtevala dodatne aerodromske bezbednosne provere, kompanija je postupila u skladu sa instrukcijama nadležnih organa i svim važećim procedurama.

-Posada Er Srbije postupala je u potpunosti u skladu sa utvrđenim procedurama i najvišim bezbednosnim standardima, navodi se u saopštenju.

Let JU134 poleteo je sa Aerodroma "Nikola Tesla" u Beogradu u 18.48 časova po lokalnom vremenu i trenutno se vraća za Beograd.

Nakon okončanja svih neophodnih procedura od strane aerodromskih službi i dobijanja potrebnih odobrenja, putnici će blagovremeno biti obavešteni o nastavku svog putovanja.

(Tanjug)

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