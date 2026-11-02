Društvo

KINA DELI STIPENDIJE STUDENTIMA IZ SRBIJE: Konkurs je otvoren, evo do kada traju prijave

В. Н.

02. 11. 2026. u 14:24

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MINISTARSTVO prosvete, u saradnji sa Ambasadom Narodne Republike Kine u Beogradu, saopštilo je danas da je Vlada Kine raspisala konkurs za dodelu stipendija za akademsku 2027/2028. godinu.

КИНА ДЕЛИ СТИПЕНДИЈЕ СТУДЕНТИМА ИЗ СРБИЈЕ: Конкурс је отворен, ево до када трају пријаве

Foto: Antonio Guillen Fernández / Panthermedia / Profimedia

Reč je o stipendijama koje se dodeljuju na osnovu važećih bilateralnih sporazuma.

Ukupno će biti dodeljene dve stipendije, a rok za prijavljivanje je 2. februar 2027. godine.

Prijavljivanje se obavlja onlajn, prema uputstvima navedenim u prilogu „Instrukcije za onlajn prijavljivanje“, uz obavezno slanje celokupne dokumentacije najkasnije do 2. februara 2027. godine na adresu: Ministarstvo prosvete, Nemanjina 22–26, Sektor za visoko obrazovanje, krilo C, 6. sprat, kancelarija br. 24.

Na pošiljci je potrebno naznačiti: „Za konkurs – Stipendije Vlade NR Kine za akademsku 2027/2028. godinu“.

(Tanjug)

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