KINA DELI STIPENDIJE STUDENTIMA IZ SRBIJE: Konkurs je otvoren, evo do kada traju prijave
MINISTARSTVO prosvete, u saradnji sa Ambasadom Narodne Republike Kine u Beogradu, saopštilo je danas da je Vlada Kine raspisala konkurs za dodelu stipendija za akademsku 2027/2028. godinu.
Reč je o stipendijama koje se dodeljuju na osnovu važećih bilateralnih sporazuma.
Ukupno će biti dodeljene dve stipendije, a rok za prijavljivanje je 2. februar 2027. godine.
Prijavljivanje se obavlja onlajn, prema uputstvima navedenim u prilogu „Instrukcije za onlajn prijavljivanje“, uz obavezno slanje celokupne dokumentacije najkasnije do 2. februara 2027. godine na adresu: Ministarstvo prosvete, Nemanjina 22–26, Sektor za visoko obrazovanje, krilo C, 6. sprat, kancelarija br. 24.
Na pošiljci je potrebno naznačiti: „Za konkurs – Stipendije Vlade NR Kine za akademsku 2027/2028. godinu“.
(Tanjug)
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