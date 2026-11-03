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PLENKOVIĆ O STUDENTSKOJ LISTI: Morate da objasnite za šta se zalažete (VIDEO)

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03. 11. 2026. u 16:11

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ANDREJ Plenković, premijer Hrvatske, primetio je da u u izbornoj noći 25. oktobra na proslavi pobede Studenstke liste "uopšte nije bilo evropskih zastava". Poručio je i da je sada, kada preuzmu odgovornost, mora da objasne za šta se zalažu.

ПЛЕНКОВИЋ О СТУДЕНТСКОЈ ЛИСТИ: Морате да објасните за шта се залажете (ВИДЕО)

Julien Mattia / Zuma Press / Profimedia

- Iskreno, mislim da niko zaista i ne zna mnoge od stavova nove vlasti u Srbiji. Jer, bili su veoma, pametni da ne govore previše pre izbora, što taktički mogu da razumem. Ali sada, kada preuzmu odgovornost, morate da objasnite za šta se zalažete. Ono što je bilo upečatljivo za sve posmatrače: u izbornoj noći uopšte nije bilo evropskih zastava. Nijedne. Nijedne - rekao je Andrej Plenković danas na Samitu o proširenju o pobedi Studentske liste.

On je objasnio da "to nije nešto što bi moglo da se opiše ili shvati kao veoma snažan proevropski pokret".

- Slušajući komentare građana Srbije, to je više delovalo kao pokret za slobodu, što je za poštovanje. Ali moramo detaljno sagledati suštinu njihove evropske politike. Pretpostavljam da treba da im damo malo vremena - rekao je Plenković.

(Blic)

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