Poznati biznismen donirao 50.000 evra FK Partizan!
Stigla novčana pomoć u klub iz Humske.
Fudbalski klub Partizan otkrio je da je dobio značajnu donaciju od jednog poznatog biznismena, a sredstva će biti usmerena na radove oko internata za Omladinsku školu u Sportskom centru "Zemunelo". Reč je o sumi od 50.000 evra, koja će pomoći u izgradnji jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata kluba.
Prva faza obuhvata uređenje 14 dvokrevetnih i trokrevetnih soba, kao i zajedničkih prostorija namenjenih odmoru i druženju mladih fudbalera, uključujući sadržaje poput bilijara, stonog-tenisa i biblioteke za učenje. U drugoj fazi, čiji je završetak planiran do leta 2027. godine, predviđeno je uređenje još tri trokrevetna apartmana, spa-centra za oporavak sportista i teretane.
"FK Partizan izražava zahvalnost Miliji Baboviću, koji je donacijom od 50.000 evra podržao izgradnju Partizanove akademije. Posebno želimo da istaknemo da ovo nije prvi put da on pomaže svom voljenom klubu. Internat je jedan od naših najvažnijih infrastrukturnih projekata, čijom će realizacijom biti obezbeđeni znatno bolji uslovi za život, školovanje i sportski razvoj mladih fudbalera", poručili su iz Humske.
"Pored novčanih donacija, pomoć je moguća i kroz obezbeđivanje građevinskog materijala, nameštaja, opreme i drugih sredstava potrebnih za završetak i opremanje akademije. FK Partizan još jednom zahvaljuje Miliji Baboviću na velikodušnoj donaciji i dugogodišnjoj podršci klubu, uz nadu da će njegov primer podstaći i druge partizanovce da, u skladu sa svojim mogućnostima, pomognu izgradnju akademije", navodi se u zvaničnom saopštenju.
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