Fudbal

DETALJI TRAGEDIJE! Smrt fudbalera potresla svet, golmanu prete četiri godine zatvora?!

У. Ћ.

03. 11. 2026. u 16:22

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Čuvar mreže Andore ugasio je i sve društvene mreže nakon tragedije.

ДЕТАЉИ ТРАГЕДИЈЕ! Смрт фудбалера потресла свет, голману прете четири године затвора?!

Sergio Mendez/Diario de Avisos via AP

Hesus Ovono našao se u centru slučaja koji je potresao svetski fudbal, a pitanje njegove budućnosti na terenu trenutno je u drugom planu.

Golman Andore ugasio je profile na društvenim mrežama nakon što je, posle smrti Hesusa de Migela, počeo da dobija pretnje i poruke u kojima ga pojedini nazivaju ubicom i zahtevaju da završi u zatvoru.

De Migel, napadač Tenerifea, preminuo je dan nakon utakmice sa Andorom. Tokom susreta Ovono ga je tokom jednog duela kolenom udario u glavu, a fudbaler je narednog dana podlegao posledicama tog udarca.

U međuvremenu, slučaj bi mogao da dobije i pravni epilog. Prema navodima španskog portala „Kope“, u policijskoj stanici na Tenerifama biće pokrenuta istraga, dok tužilaštvo razmatra podnošenje krivične prijave. Ukoliko Ovono bude optužen za ubistvo iz nehata, mogla bi da mu bude izrečena kazna do četiri godine zatvora.

Ipak, za sada nema zvanične odluke o pokretanju postupka protiv golmana. Dalji razvoj događaja zavisiće od rezultata istrage i procene policije o okolnostima incidenta, odnosno od toga da li je reč o nesrećnom potezu koji je doveo do tragedije ili će biti utvrđeni elementi namere da se protivnički igrač povredi.

Na drugoj strani, kada pričamo o sportskoj kazni, za nasilničko ponašanje prema protivniku koje izazove ozbiljnu povredu predviđena je suspenzija od četiri do 12 utakmica, a procenjuje se da bi u ovom slučaju kazna mogla da iznosi između osam i 12 mečeva.

Sergio Mendez/Diario de Avisos via AP

Tekst potpisa

Ovono je, prema dostupnim informacijama, želeo da stupi u kontakt sa porodicom preminulog fudbalera i razgovara sa njima, međutim do tog susreta još nije došlo.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

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