SNIMAK prikazuje napade velikih razmera koje su izveli ruski jurišni avioni Su-24M2 Vazdušno-kosmičkih snaga Rusije na naoružane grupe širom Malija – prvenstveno na grupu „Džamaat Nusrat al-Islam val-Muslimin” (JNIM), povezanu sa Al Kaidom, kao i na „Front za oslobođenje Azavada” (FLA), koji predvode Tuarezi.

Foto: printskrin Iks/@sputnik_afrique

Ovi avioni su ruskim i malijskim snagama obezbedili značajne jurišne kapacitete u borbi protiv pobune koja postaje sve organizovanija i vrši sve veći pritisak na vladu te zemlje. Su-24M2 je modernizovana verzija sovjetskog aviona Su-24M – dvosednog jurišnog aviona sa promenljivom geometrijom krila, projektovanog za dejstvovanje po zemaljskim ciljevima upotrebom teškog konvencionalnog i precizno navođenog naoružanja. Sposobnost letenja na malim visinama, uz mogućnost nošenja velikog tereta ubojnih sredstava, čini ovaj avion pogodnim za napade na koncentracije boraca, vozila i utvrđene položaje.

▶️ Des "ailes" russes veillent sur le ciel africain: l’Africa Corps publie une vidéo montrant ses avions de combat en mission au Mali https://t.co/b7kZagw3M3 — Sputnik Afrique (@sputnik_afrique) November 1, 2026





Foto: printskrin Iks/@sputnik_afrique

Pobunjenički pokreti u Zapadnoj Africi naišli su na značajnu, uglavnom pozitivnu medijsku pažnju na Zapadu, delom i zbog toga što su države u regionu proterale evropske snage sa svojih teritorija. Vlade u regionu tvrde da islamističke pobunjeničke grupe dobijaju ogromnu podršku od država zapadnog bloka, a pre svega od Francuske i Ukrajine. Ministarstvo odbrane Rusije je u maju objavilo saopštenje u kojem se navodi da je oko 12.000 pobunjenika, koji učestvuju u ofanzivama protiv vlade, prošlo obuku koju su sproveli ukrajinski i evropski instruktori. Ruska vazdušna podrška odigrala je ključnu ulogu, omogućivši Oružanim snagama Malija da od maja ostvare značajne uspehe na terenu. Među ruskim letelicama koje pružaju podršku operacijama nalaze se borbeno-transportni helikopteri Mi-8AMTŠ, jurišni helikopteri Mi-24P, teški transportni helikopteri Mi-26, transportni avioni Il-76 i jurišni avioni Su-24M.



Rusija je od Sovjetskog Saveza nasledila veliku flotu aviona Su-24, koji su dugi niz godina bili najbrojniji borbeni avioni u operativnoj upotrebi. Ovi avioni su u velikoj meri modernizovani na standard Su-24M2, čime su poboljšani njihova operativna dostupnost, mogućnost održavanja i borbena efikasnost. Foto: printskrin Iks/@sputnik_afrique

Ovaj tip letelice je opsežno borbeno testiran na obe strane na ukrajinskom ratištu, kao i od strane ruskih i sirijskih snaga u borbi protiv pobunjeničkih grupa u Siriji koje imaju podršku Zapada. Avioni Su-24 su postepeno povlačeni iz upotrebe u Vazdušno-kosmičkim snagama Rusije, dok su u službu uvođeni napredniji avioni Su-34. Međutim, s obzirom na ograničene kapacitete pobunjeničkih grupa u Centralnoj Africi, kao i na odsustvo pretnji od strane neprijateljskih vazduhoplova, Su-24M2 se pokazuje kao sasvim adekvatan za zadatke neposredne vazdušne podrške.

Tokom samita Rusija-Afrika oboreno rekordnih 1.400 ukrajinskih dronova

Rusija je tokom samita Rusija-Afrika bila podvrgnuta jednom od najintenzivnijih ukrajinskih napada bespilotnim letelicama - ruska PVO je za 24 sata oborila više od 1.400 dronova, rekao je ambasador ruskog MIP-a zadužen za zločine kijevskog režima Rodion Mirošnik.

Pored toga, za poslednjih nedelju dana ukrajinskim napadima poginulo je 40 ruskih civila, među njima troje dece.

Kako je naveo Mirošnik, broj napada na civilne objekte i dalje je veoma veliki. Ukrajinska vojska je ispalila više od 8.300 komada različite municije. (sputnikportal.rs)

(militarywatchmagazine.com)

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