VRAĆAMO SE SA PET ZLATNIH MEDALJA: Veliki uspeh učenika Matematičke gimanazije na početku nove takmičarske sezone

NOVA takmičarska sezona za učenike Matematičke gimnazije u Beogradu počela je onako kako se samo poželeti može - sa pet zlatnih medalja, peharom i srpskom zastavom koja se zavijorila u Antaliji! Mladi matematičari i fizičari još jednom su pokazali da se znanje, talenat i upornost ne poznaju granice.

Foto: Matematička gimnazija

Na XVIII Međunarodnoj olimpijadi u znanju (XVIII Uluslararas Bilgi Olimpiyatlar), koja se održava od 25. oktobra do 1. novembra u turskom letovalištu Antaliji, učenici Matematičke gimnazije osvojili su čak pet zlatnih medalja. Nikola Kočović trijumfovao je u dve discipline - fizici i engleskom jeziku, Vanja Jelovac i Nina Šušić osvojile su zlato iz matematike, dok je Luka Smiljanić bio najbolji u fizici.

Ali, tu nije kraj Nikolinoj priči. Ovaj maturant, koji podjednako uspešno barata formulama i engleskim jezikom, oduševio je učesnike i profesore i svojim muzičkim talentom. Na audiciji je izborio mesto među izvođačima, a potom izveo Čajkovskovu "Serenadu Don Žuana", za koju je nagrađen peharom za prvo mesto. Njegova interpretacija izazvala je salve aplauza i podigla publiku na noge.

- Osvojio sam zlatnu medalju iz matematike i engleskog, a kao najbolji u pevanju dobio sam i pehar. Posebno mi je drago što sam osvojio nagradu iz muzike. Bila je audicija, prijavio sam se i prošao. Ponosan sam na sebe i na svoj nastup - kaže Nikola.

Objašnjava da je takmičenje bilo specifično i po formatu, jer su učenici imali mnogo više zadataka nego na većini drugih olimpijada, ali znatno manje vremena za njihovo rešavanje.

- Iz fizike smo, na primer, imali 13 zadataka i samo sat i po vremena - priča Nikola. - Nije bilo dovoljno samo znati gradivo, već je bilo važno dobro proceniti koliko vremena posvetiti svakom zadatku i pronaći najbolju tehniku rešavanja. Poseban izazov predstavljalo je i to što nisu dostupne zbirke zadataka sa prethodnih takmičenja, pa nismo mogli tačno da znamo šta nas očekuje.

VIŠE DISCIPLINA Ovogodišnja olimpijada okupila je blizu 400 učenika iz 13 zemalja, koji su predstavljali 23 škole. Takmičenje obuhvata brojne naučne i jezičke discipline, od matematike, fizike i hemije do biologije, istorije i stranih jezika, a program upotpunjuju sportska i umetnička nadmetanja i druženja.

Iz matematike je zablistala i Vanja Jelovac, koja je jedina ostvarila maksimalan broj bodova i pokazala da joj nema premca u ovoj disciplini. Za nju je Antalija već poznato takmičarsko odredište, budući da je i prošle godine osvojila zlatnu medalju.

- Takmičenje traje sedam dana i obuhvata više različitih oblasti, a ja sam se takmičila iz matematike - kaže Vanja. - Navikla sam na takmičenja na kojima imamo od tri do pet zadataka i mi po pet sati za rešavanje vremena, špa sam se malo uplašila da li ću sve stići. Posebno zato što smo svaki odgovor morali da obrazložimo na engleskom jeziku i objasnimo kako smo došli do rešenja - kaže Vanja.

I za Luku Smiljanića ovaj boravak u Turskoj bio je posebno iskustvo. Konkurencija je, kaže, bila izuzetno jaka, a među učesnicima su bili i vršnjaci iz Rusije, Kazahstana, Uzbekistana i brojnih drugih zemalja. Iako se prvi put takmičio na ovoj olimpijadi, uspeo je da osvoji zlato iz fizike. Za njega, međutim, ovo nije jedini ovogodišnji uspeh. Samo nedelju dana ranije osvojio je srebrnu medalju na međunarodnom onlajn takmičenju iz fizike Physics Cup 2026, u konkurenciji od čak 2.165 takmičara iz 104 zemlje sveta. U preduniverzitetskoj kategoriji zauzeo je šesto mesto u ukupnom plasmanu.

- Za ova takmičenja pripremamo se tokom cele godine, učestvujući i na drugim nadmetanjima tokom sezone - navodi Luka. - Zadaci u Antaliji bili su za nijansu lakši nego na nekim drugim takmičenjima, ali je trebalo voditi računa o vremenu. Posebno mi se dopalo što je konkurencija bila jaka i što sam imao priliku da upoznam učenike iz različitih zemalja .

Dok su se u takmičarskim salama sabirali bodovi, rešavali složeni zadaci i iščekivali rezultati, van njih je vladala sasvim drugačija atmosfera. Kada smo razgovarali sa mladim olimpijcima, zatekli smo ih kako uživaju na anatolijskom suncu i u sladoledu. Posle toliko truda, koncentracije i napetosti, taj predah bio je više nego zaslužen. Pet zlata i srebro za samo nekoliko dana svakako su razlog za slavlje!

Za ovaj veliki uspeh zaslužni su i profesori koji ih tokom cele godine pripremaju i podržavaju. Rukovodilac tima je dr Miljan Knežević sa Univerziteta u Beogradu, Matematičkog fakulteta. Zlatni početak sezone u Antaliji najlepša je najava novih izazova koji čekaju ove mlade šampione. A dok se srpska zastava vijorila nad turskim letovalištem, naši učenici su još jednom dokazali da su znanje i talenat najbolja međunarodna vizitkarta Srbije.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.