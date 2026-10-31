ŽELITE DA PROMENITE IME I PREZIME? Zahtev možete podneti već sa 15 godina, ali postoje uslovi

IME koje smo dobili rođenjem ne moramo da nosimo čitavog života. Promena je moguća kroz propisani postupak pred nadležnom upravom, ali lična želja nije jedino što se razmatra. Advokat Marko Marković objašnjava kako se pokreće procedura i zbog čega zahtev u pojedinim slučajevima ne može biti odobren.

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Nekome ime nikada nije odgovaralo, nekome je donosilo neprijatnosti, dok se neko jednostavno više pronalazi u drugom. Razlozi za promenu mogu biti veoma lični, ali sama mogućnost nije rezervisana samo za izuzetne situacije. Zakon predviđa pravo na promenu ličnog imena, uz uslove koji određuju ko može da podnese zahtev i kada postoje prepreke.

Kako objašnjava advokat iz Čačka Marko Marković, građani nisu dužni da ime dobijeno rođenjem zadrže zauvek. Ipak, pre pokretanja postupka važno je razlikovati slobodu izbora od pretpostavke da će svaki zahtev automatski biti prihvaćen.

Ko može da traži promenu imena i prezimena?

Porodični zakon propisuje da pravo na promenu ličnog imena ima osoba koja je navršila 15 godina i sposobna je za rasuđivanje. Zato punoletstvo nije neophodan uslov za ostvarivanje ovog prava.

Za nekoga ko godinama razmišlja o drugačijem imenu, važna je i činjenica da lični razlozi ne moraju da budu dramatični. Prema Markovićevom objašnjenju, osoba koja želi da promeni ime, na primer iz Živorad u Aleksandar, nije dužna da obrazlaže zašto joj novo ime više odgovara.

- Ime je nešto što dobijamo rođenjem, ali nismo dužni da zadržimo tokom čitavog života - poručuje advokat.

To, međutim, ne isključuje proveru zakonskih uslova. Nadležni organ razmatra da li postoje prepreke za promenu, bez obzira na to koliko je odluka podnosiocu lično važna.

Gde se podnosi zahtev?

Postupak počinje podnošenjem zahteva nadležnoj gradskoj, odnosno opštinskoj upravi prema prebivalištu ili boravištu. Marković navodi da je potrebno platiti i propisanu taksu.

Pre odlaska na šalter korisno je od nadležne uprave zatražiti informacije o obrascu zahteva, dokumentaciji i važećim instrukcijama za uplatu. U dostavljenom materijalu nisu navedeni iznos takse ni potpun spisak dokumenata, pa ih ne treba pretpostavljati.

Lična odluka tako dobija administrativni oblik kroz zahtev i postupak pred upravom. Upravo zato je važno da građanin unapred zna kome se obraća i šta je potrebno da pripremi, umesto da proceduru započinje na osnovu nepotpunih informacija.

Kada promena ne može da bude odobrena?

Pravo na promenu ličnog imena ima zakonska ograničenja. Među preprekama su krivični postupak za delo koje se goni po službenoj dužnosti, kao i osuda za takvo delo dok kazna nije izvršena, odnosno dok traju pravne posledice osude.

Zakon isključuje i promenu kojom osoba namerava da izbegne neku svoju obavezu. Novo ime, dakle, ne može da posluži kao način zaobilaženja postojećih dužnosti.

Ograničenja se odnose i na izbor novog imena. Nije dozvoljeno pogrdno ime, ime kojim se vređa moral ili ono koje je u suprotnosti sa običajima i shvatanjima sredine. Sloboda izbora zato postoji unutar zakonom postavljenih granica.

Ni roditelji nemaju neograničenu slobodu izbora

Slična ograničenja važna su i kada roditelji određuju ime detetu. Marković naglašava da ono ne sme da bude pogrdno za dete niti da vređa moral i shvatanja sredine.

- Ime ne bi moglo da vređa moral ili neka naša, da kažemo, tradicionalna shvatanja. Ne bi moglo da bude pogrdno za dete - objašnjava on.

Prema njegovim rečima, ako roditelji odaberu ime za koje postoje zakonske prepreke, matičar ih najpre upozorava. Ukoliko ostanu pri izboru, predmet se prosleđuje Centru za socijalni rad, koji kao organ starateljstva postupa radi određivanja imena detetu.

Time izbor imena prestaje da bude samo pitanje roditeljske želje. U obzir se uzimaju i zakonska ograničenja koja štite dete od neprihvatljivog imena.

Lična odluka uz poznavanje procedure

Promena imena za nekoga može da predstavlja novi početak, a za drugoga oslobađanje od neprijatnosti koje dugo prate svakodnevno predstavljanje. Marković zato ističe da je važno da svako ko razmišlja o tom koraku bude upoznat sa svojim pravima i postupkom.

Ime jeste deo identiteta, ali zakon ostavlja mogućnost da se ono promeni. Prvi praktičan korak je obraćanje nadležnoj upravi, a zatim provera potrebne dokumentacije i uslova. Tako odluka koja je duboko lična može da se sprovede kroz jasno propisanu proceduru.

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