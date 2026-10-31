Društvo

OBILNE PADAVINE PRETE SRBIJI: Sneg će dobro zavejati, evo gde će biti najgore

В.Н.

31. 10. 2026. u 14:41

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

U NASTAVKU vikenda, u Srbiji pravo jesenje vreme.

ОБИЛНЕ ПАДАВИНЕ ПРЕТЕ СРБИЈИ: Снег ће добро завејати, ево где ће бити најгоре

Foto: Zsolt Czegledi/MTI via AP

Širom zemlje padaće kiša dok se obilnije padavine očekuju na istoku zemlje. U tim predelima pašće i više od 40 litara kiše. na višim planinama padaće sneg.

Početkom sledeće sedmice nastaviće se kišovito i veoma hladno vreme. Očekuju se i obilnije padavine, a u centralnim i istočnim delovima zemlje palo bi dodatnih od 20 do 50 litara kiše po kvadratnom metru.

U planinskim predelima vejaće sneg, pri čemu će se snežna granica spustiti na 800 metara nadmorske visine.

U predelima iznad 1000 metara očekuje se da padne i više od 20 cm snega, a na planinnama južne i jugozapadne Srbije lokalno i više, pojasnio je Đorđe Đurić u svojoj prognozi.

Maksimalna temperatura narednih dana biće od 8 do 12 stepeni, na višim planinama ispod 0.

Stabilizacija vremena sledi od sredine sledeće sedmice, preciznije od 4. novembra, ali će ostati relativno hladno vreme.

(Telegraf.rs)

BONUS VIDEO: Kako je Kalenić pijaca izabrana među najlepše na svetu?

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

TEMPERATURE ĆE IĆI ISPOD NULE, SRBIJI SLEDI LEDENI UDAR: Detaljna vremenska prognoza za nadolazeći period, zaboravite na tanku garderobu
Društvo

0 1

TEMPERATURE ĆE IĆI ISPOD NULE, SRBIJI SLEDI "LEDENI UDAR": Detaljna vremenska prognoza za nadolazeći period, zaboravite na tanku garderobu

IAKO nas kalendarski zima još nije stigla, temperature su već počele da padaju, a kiša i prvi sneg najavljuju ulazak u hladniji deo godine. Prema trenutnim meteorološkim prognozama, prve pahulje u nižim predelima, uključujući i Beograd, mogle bi da padnu već krajem novembra, dok se najviše snega očekuje nakon Nove godine.

31. 10. 2026. u 12:33

Politika
Tenis
Fudbal
NOVA PRILIKA ZA PRAKSU U NIS-U: Nova sezona programa „NIS Calling”

NOVA PRILIKA ZA PRAKSU U NIS-U: Nova sezona programa „NIS Calling”