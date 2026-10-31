OBILNE PADAVINE PRETE SRBIJI: Sneg će dobro zavejati, evo gde će biti najgore

U NASTAVKU vikenda, u Srbiji pravo jesenje vreme.

Foto: Zsolt Czegledi/MTI via AP

Širom zemlje padaće kiša dok se obilnije padavine očekuju na istoku zemlje. U tim predelima pašće i više od 40 litara kiše. na višim planinama padaće sneg.

Početkom sledeće sedmice nastaviće se kišovito i veoma hladno vreme. Očekuju se i obilnije padavine, a u centralnim i istočnim delovima zemlje palo bi dodatnih od 20 do 50 litara kiše po kvadratnom metru.

U planinskim predelima vejaće sneg, pri čemu će se snežna granica spustiti na 800 metara nadmorske visine.

U predelima iznad 1000 metara očekuje se da padne i više od 20 cm snega, a na planinnama južne i jugozapadne Srbije lokalno i više, pojasnio je Đorđe Đurić u svojoj prognozi.

Maksimalna temperatura narednih dana biće od 8 do 12 stepeni, na višim planinama ispod 0.

Stabilizacija vremena sledi od sredine sledeće sedmice, preciznije od 4. novembra, ali će ostati relativno hladno vreme.

(Telegraf.rs)

BONUS VIDEO: Kako je Kalenić pijaca izabrana među najlepše na svetu?

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.