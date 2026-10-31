TEMPERATURE ĆE IĆI ISPOD NULE, SRBIJI SLEDI "LEDENI UDAR": Detaljna vremenska prognoza za nadolazeći period, zaboravite na tanku garderobu

IAKO nas kalendarski zima još nije stigla, temperature su već počele da padaju, a kiša i prvi sneg najavljuju ulazak u hladniji deo godine. Prema trenutnim meteorološkim prognozama, prve pahulje u nižim predelima, uključujući i Beograd, mogle bi da padnu već krajem novembra, dok se najviše snega očekuje nakon Nove godine.

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Kakvo nas vreme očekuje u narednim nedeljama, kada stiže prvi ozbiljniji zimski talas i da li ćemo ove zime imati više snega nego prošle, za emisiju "Puls Srbije" Kurir telvizije govorio je Ivan Ristić, meteorolog.

- Iznad cele Srbije preovlađuje oblačno vreme. Kiša već pada južno od Beograda, u centralnim i južnim delovima zemlje. Na severu Srbije kiša će padati tek ponegde, i to u tragovima. U Beogradu ne očekujem značajnije padavine, pa bi za izlazak napolje trebalo da bude dovoljna jakna sa kapuljačom. Sutra će mogućnost za kišu biti nešto veća.

Glavnina padavina očekuje se od nedelje do utorka, kada će tokom tri dana pasti znatna količina kiše. Prema trenutnim meteorološkim modelima, u centralnim i južnim krajevima, južno od Save i Dunava, moglo bi da padne između 60 i 70 litara kiše po kvadratnom metru. U Beogradu se očekuje od 40 do 50 litara, dok će najmanje padavina biti na severoistoku Vojvodine, oko 15 litara po kvadratnom metru. U subotu popodne, predveče, na Zlatiboru se očekuje početak snežnih padavina, koje će se nastaviti tokom noći i u nedelju prepodne - rekao je Ristić.

Hladniji dani uz kišu i sneg na planinama

Meteorolog je najavio pad temperatura, obilnije padavine tokom vikenda i sneg na višim planinama, dok će se u Beogradu temperatura zbog velike oblačnosti uglavnom zadržavati oko 10 stepeni.

- Na Zlatiboru će u nedelju temperatura biti između minus dva i nula stepeni. Na Zlatiboru će se ujutru kretati od nula do jednog stepena, a potom će malo otopliti, pa će sneg ponovo preći u kišu. Na višim predelima sneg će se uglavnom zadržati, uz povremenu susnežicu. Ušli smo u hladniji period i to se već oseća.

Temperature će narednih dana biti ispod uobičajenih vrednosti za ovo doba godine. U Beogradu će se kretati između osam i 11 stepeni. Zbog velike oblačnosti, razlika između jutarnje i dnevne temperature biće mala. Oblaci će sprečavati značajnije hlađenje tokom noći, ali i zagrevanje tokom dana, pa će se u nedelju i ponedeljak temperatura uglavnom zadržavati oko 10 stepeni - kaže on.

Velika oblačnost koja je zahvatila Srbiju uticaće i na dnevne temperaturne oscilacije, pa se u narednim danima ne očekuju značajnije razlike između jutarnjih i dnevnih vrednosti. Ukazujući na ovu činjenicu, meteorolog se osvrnuo na podatke koje svakodnevno pratimo putem vremenskih aplikacija.

- To je posledica velike oblačnosti. Kada su oblaci veoma zastupljeni i prostiru se kroz veliki deo troposfere, temperatura se tokom dana ne menja mnogo. Zato će vrednosti tokom noći i dana biti veoma slične. U sredu i četvrtak očekuje se postepeno smanjenje oblačnosti i razvedravanje. Tada će jutarnje temperature početi da se spuštaju, pa bi u četvrtak i petak mogle da budu oko nula stepeni. Prve jutarnje mrazeve možemo očekivati i u urbanim sredinama, kao i u okolini Beograda. Trebalo bi obratiti pažnju na cveće. Mnogi se pitaju kada je pravi trenutak da ga unesu unutra. S obzirom na to da će jutarnje temperature biti oko nule, mislim da je bolje da se za to polako pripreme - upozorio je.

- Već naredni četvrtak i petak jutarnje temperature u okolini Beograda biće oko nula stepeni, dok će tokom dana, uz smenu sunca i oblaka, dostizati 10 do 11 stepeni. Ipak, na meteorološkim mapama nazire se i topliji period, što će obradovati one koji više vole temperature iznad proseka. Pre toga nas oko 10. novembra očekuje kratkotrajno otopljenje. Prema trenutnim modelima, temperatura bi u pojedinim danima ponovo mogla da dostigne između 15 i 20 stepeni. Iako to sada deluje neobično, postoji mogućnost da ponovo imamo temperature iznad 15 stepeni. Ipak, vreme će biti promenljivo, uz smenu kiše i sunčanih perioda, pa nas očekuju tipični jesenji dani. Prema sadašnjim prognozama, prve snežne pahulje u nižim predelima, uključujući i Beograd, mogli bismo da očekujemo krajem novembra, oko 26. i 27. novembra.

Foto: Skrinšot Fejsbuk/Blic TV

Meteorološki modeli već daju prvu, orijentacionu prognozu. Prema tim procenama, decembar bi mogao da bude hladan, maglovit i tmuran mesec. Dnevne temperature uglavnom bi se kretale između pet i 10 stepeni, dok bi tokom noći mogle da se spuštaju ispod nule. Jutarnji mrazevi biće sve češći, a povremeno se očekuju i kiša i sneg. Glavni nalet zime očekuje se posle Nove godine, u periodu zimskog raspusta, od početka januara do oko 20. januara. Tada bi trebalo da bude najviše snega, a moguće je i više ledenih dana - ispričao je meteorolog, za Kurir televiziju.

Najavio je da bi najhladniji deo zime mogao da potraje do 20. januara, nakon čega sledi otopljenje, dok se u februaru očekuje još jedan talas hladnijeg vremena, uz mogućnost novih snežnih padavina.

- Jedini pravi sneg prošle zime bio je upravo oko Božića. Tada ga je bilo dosta i u Vojvodini, gde deca dugo nisu imala priliku da uživaju u snežnim radostima. U Beogradu povremeno može da napada 15 ili 20 centimetara snega, ali u Vojvodini ga dugo nije bilo u većim količinama. Najhladniji deo zime trebalo bi da bude upravo period do 20. januara. Nakon toga, krajem januara, očekuje se novo otopljenje, dok bi u februaru mogao da usledi još jedan nalet zime. Da li će to biti samo kratkotrajne snežne padavine ili će se formirati manji snežni pokrivač, ostaje da se vidi. Ipak, očekujem da ćemo ove zime imati nešto više snega nego prošle - istakao je meteorolog.

Hladnije zime posle 2030. godine

Iako se često govori o promenama klime i sve izraženijim vremenskim oscilacijama, nagle promene vremena nisu nepoznate ni iz ranijih perioda. Smenjivanje toplijih i hladnijih dana, pa čak i pojava snega nakon neuobičajeno visokih temperatura, beleženi su i decenijama unazad. O tome je govorio i meteorolog Ivan, podsećajući na iskustva iz prošlosti.

- I meni se dešavalo da tokom decembra ili januara, kada sam bio mali, dnevna temperatura dostigne 15 ili 16 stepeni, a da u popodnevnim satima naiđe hladni front i da već uveče počne da pada sneg. Takve situacije nisu neuobičajene. I početkom 20. veka imali smo jedan topliji period.

Verovatno postoje određeni ciklusi na planeti tokom kojih se smenjuju topliji i hladniji periodi. Pored poznatih teorija, poput Milankovićeve i astronomske teorije, postoje i procesi unutar same planete Zemlje za koje smatram da mogu da utiču na klimu. Moja teorija nosi naziv "Tajna veza između klime, vulkana i zemljotresa". Verujem da geotermalna energija, osim što utiče na vulkane i zemljotrese, ima uticaja i na klimatske prilike. Smatram da je reč o ciklusu koji traje oko 100 godina. Očekujem da ćemo posle 2030. godine postepeno početi da se vraćamo u normalnije klimatske obrasce, ali to bi moglo da znači i hladnije i duže zime - objasnio je za Kurir TV.

Na voditeljkinu najavu da je za one koje je obradovala najava snega na planinama, a negde je već i počeo da pada, važno i pitanje kada će snežni pokrivač početi da se zadržava, mnogi već planiraju vikende na planinskim destinacijama i zimske aktivnosti. Na pitanje da li ćemo za to imati uslove već ovog vikenda ili ćemo morati još da sačekamo, Ristić je odgovorio:

- Mislim da će se Kopaonik zabeleti. Tamo je već, čini mi se, počeo da se formira snežni pokrivač, a temperatura je trenutno između tri i četiri stepena. Zbog toga bi već ovog vikenda, u subotu i nedelju, mogli da se stvore uslovi za sankanje. Na Zlatiboru, nažalost, još neće biti uslova za takve aktivnosti.

Jesen je već počela da pokazuje svoje hladnije lice, a zima nam se približava, pa je neophodno da nosimo jakne. Letnju garderobu definitivno možemo da ostavimo po strani. Naravno, kada oko 10. novembra ponovo otopli i temperatura dostigne 15 ili 16 stepeni, moći ćemo da nosimo i laganije jakne - za Kurir televiziju, zaključio je Ristić.

(Kurir)

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