OGLASIO SE BATUT: Novi slučajevi oboljevanja od gripa, porast u odnosu na prethodnu nedelju

U TOKU prethodne nedelje, od 19. do 25. oktobra, virus gripa potvrđen je kod još 3 osobe, tako da je sada ukupan broj obolelih 10.

Foto: Zoonar/Dmitrii Marchenko, Zoonar GmbH / Alamy / Profimedia

Novi slučajevi obolevanja od gripa su iz Braničevskog, Kolubarskog i Raškog okruga.

Tip AH1pdm09 potvrđen je kod pacijenata sa teritorija Braničevskog i Kolubarskog okruga, a tip A kod pacijenta sa teritorije Raškog okruga u nadležnosti Zavoda za javno zdravlje Kraljevo.

Istovremeno, zabeleženo je 7336 slučajeva oboljenja sličnih gripu.

- Intenzitet aktivnosti virusa gripa je na osnovnom nivou, ispod epidemijskog praga, dok je trend incidencije u porastu u poređenju sa prethodnom nedeljom - navodi se u najnovijem izveštaju Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

I u ovoj, kao i prethodnih nedelja najviše stope obolevanja beleže se u uzrasnim kategorijama dece mlađe od četiri godine i školske dece.

Akutne respiratorne infekcije

U toku iste, 43. izveštajne nedelje, registrovano je 13.831 slučaj akutnih respiratornih infekcija.

- Najviša stopa obolevanja od akutnih respiratornih infekcija zabeležena je kod dece mlađe od četiri godine - kažu u Institutu "Batut".

Drugi aktuelni virusi

Među ostalim uzročnicima respiratornih virusnih infekcija, najveći procenat pozitivnosti testiranih uzoraka zabeležen je kod:

rinovirusnih - 41,9 odsto,

adenovirusnih - 16,1 odsto

infekcija uzrokovanim SARS-CoV-2 - 1,52 odsto.

(Blic)

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