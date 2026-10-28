DO VRHA SE STIŽE I KAD PODRŠKA IZOSTANE: Profesor Vladimir Jurišić iz Kragujevca, jedan naših naučnika na Stanfordovoj listi

MEĐU dva odsto najcitiranijih naučnika na svetu koju svake godine objavljuje američki Univerzitet Stanford našlo se više od 110 istraživača iz Srbije, od kojih su 24 sa Univerziteta u Kragujevcu!

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Na tom prestižnom spisku je i prof. dr Vladimir Jurišić sa Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu, koji se nalazi na dva "spiska" - karijernom koji "meri" naučni rad tokom cele karijere i godišnjem, kojim se ocenjuje učinak tokom tekuće godine.

Prof. Jurišić, koji se šesti put zaredom ubraja među dva odsto najcitiranijih naučnika na svetu, svoj naučni rad posvetio je testovima za ranu dijagnostiku tumora.

On ima više od 6.000 citata u svojoj naučnoj karijeri, iza njega su 34 godine posvećene imunologiji, a bavi se i istraživanjima iz oblasti biohemije, hematologije i genetike. Rezultati istraživanja koriste se u kliničkoj onkologiji.

- Radim istraživanja iz bazičnih nauka radi rane dijagnostike tumora - pojašnjava prof. Jurišić za "Novosti". - Istraživanja u ovoj oblasti počeo sam odmah nakon završenog fakulteta, pa sam kao najbolji student u generaciji, nakon što sam diplomirao, počeo da radim na projektu imunologija tumora.

Profesor Jurišić je od 2011. do 2024. godine bio rukovodilac projekta koji se bavio molekularnom, biohemijskom, imunskom dijagnostikom tumora, a rezultat je uvođenje nove individualne terapije (biološka terapija) u lečenje tumora pluća. U njegovom timu je bilo više od 40 naučnika, sarađivao je sa medicinskim fakultetima u Beogradu, Nišu i Novom Sadu, sa Institutom za onkologiju i radilogiju Srbije, Centrom za nuklearna istraživanja i genetiku, ali i sa brojnim svetskim naučnim instucijama i istraživačima.

Lista meri 22 naučne oblasti LISTA koju svake godine objavljuje američki Univerzitet Stanford obuhvata 22 naučne oblasti i 176 podoblasti, što je čini svobuhvatnim i prihvaćenim merilom za procenu naučne produktivnosti na globalnom nivou. Lista omogućava poređenje između disciplina, institucija i zemalja i služi u izvesnoj meri kao instrument za analize produktivnosti i uticaja u nauci. Da bi se istraživač našao na listi nije važan broj objavljenih radova, već koliko su ga drugi citirali u svojim radovima. Neko može da ima veliki uticaj i da se nađe na listi sa jednim ili dva publikovana rada.

- Mi smo prva grupa koja je imala molekulske analize za dijagnostiku tumora pluća i leukemije kako bi se bolje uspostavila dijagnoza i počelo lečenje - kaže nam ovaj naučnik.

Ipak, ističe da je sve ovo rezultat njegovog ličnog entuzijazma i ljubavi prema nauci, jer institucionalna podrška skoro da ne postoji. Kaže da je dobijao pomoć sa svih strana sveta, pa su mu tako kolege iz celog sveta donosile reagense i druge supstance potrebne za istraživanja. Bio je predvač po pozivu na brojnim kongresima i predavanjima - u Americi, Italiji, Francuskoj, Grčkoj, Japanu...

Na Stanfordovoj listi, među dva odsto najuticajnijih naučnika u svetu, nalazi se osam profesorki sa Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu - Aleksandra Buha Đorđević, Svetlana Ibrić, Jelena Vekić, Snežana Savić, Jelena Kotur Stevuljević, Aleksandra Zeljković, Vesna Spasojević Kalimanovska i Ana Ninić.

- Naš fakultet se može pohvaliti predstavnicima na listi svake godine uz stalan rast broja predstavnika, što predstavlja veliko priznanje kvalitetu i doprinosu naučnoistraživačkog rada na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu, ali i svojevrstan omaž nauci u Srbiji - saopštio je Farmaceutski fakultet.

Među najcitiranijim istraživačima u Srbiji su Ivan Gutman, Branislav Jeremić, Vladimir Stojanović, Slobodan Janković, Mihajlo Jakovljević ... sa Univerziteta u Kragujevcu, Zaviša Janjić, Dragan Pamučar, Miroslav Dramićanin, Milan Janić ... sa Univerziteta u Beogradu, Stevo Stević - Matematički institut SANU, Dalibor Petković sa Univerziteta u Nišu...