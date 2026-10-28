Društvo

AKTIVIRAN SISTEM PRONAĐI ME: Nestala devojčica (13) kod Niša

В.Н.

28. 10. 2026. u 23:47

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DEVOJČICA Mirjana Ibraimović (13) nestala je u selu Gornji Matejevac kod Niša.

АКТИВИРАН СИСТЕМ ПРОНАЂИ МЕ: Нестала девојчица (13) код Ниша

Foto: Printscreen

Devojčica je poslednji put viđena u prodavnici u selu Gronji Matejevac oko 18.10 časova.

Visoka je 165 cm, ima smeđu kosu i zelene oči.

Na sebi je nosila teget jaknu, crne helanke i bele patike.

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Foto: Printscreen

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