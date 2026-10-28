RADIKALIZOVANA DECA TRENIRAJU ZA TERORISTIČKE NAPADA: Između realnosti i "Matriksa"

NAUČNI saradnik Mina Zirojević istakla je da je smo ranije imali velike grupe radikalizovanih žena, a "sada imamo grupe radikalizovane dece" koje mogu da izvode terorističke napade.

Foto: MUP

Ona je tako komentarisala današnji napad na izraelsku ambasadu u Srbiji koju je izveo maloletnik. On je sa dva noža napao pripadnika Žandarmerije, uzvikujući "Alahu akbar", a policajac ga je u samoodbrani likvidirao.

-Ako je tačno da je on već deportovan iz Nemačke, a tamo je hteo da učini teroristički akt, znači da je tada imao 13 godina, a kod njega je počela radikalizija već od deset. To znači da je ceo sistem popustio. Jer deca ne idu sama bilo gde, imaju pratnju roditelja, morate da pratite dete, istakla je za "Danas na RT".

Foto: MUP

Kako je rekla, sistem je morao da vidi gde je on radikalizovan.

-Ako je radikalizovan u Nemačkoj, gde se to desilo? Da li u nekoj kući, od koga? Pominje se da je on preko interneta i društvenih mreža došao do nekih saznanja, a sa druge strane da je bio u kontaktu sa nepoznatom osobom. Postavlja se veoma važno pitanje da li je ta osoba došla u Srbiju zajedno sa njim. Možda mu je to bio član porodice. Mi moramo dosta ozbiljnije da pratimo džamije koje nisu zvanično džamije, nego su kuće, gde se skupljaju ljudi koji imaju ista mišljenja, istakla je.

Dodala je da se ne zna koliko je takvih ljudi, ali da ih ima oko Raške oblasti, Bosne i Hercegovine, Kosova i Metohije.

Foto: MUP

-Nažalost, sve više i više. Ona deca koja su rasla devedesetih su sada očevi, možda i dede i imamo tri generacije, dodala je.

Podsetila je i na napad na izraelsku ambasadu u Beogradu pre dve godine samostrelom. Tada je teroristički napad izvršio Miloš Žujović, konvertit iz Mladenovca, versko ima Salahudin. On je ranio policajca samostrelom u vrat, a žandarm ga je zatim likvidirao.

Foto: MUP

-Veoma je neobično, samostrel nikada nisam videla bilo gde u bilo kakvoj priči. Bilo je oružje, bombe... Ne znam kako je preneo samostrel, istakla je i dodala da novi napadač na diplomatsko predstavništvo Izraela ima 15 godina i "veruje da je to neka kombinacija od igrica do toga kako ću ja da budem heroj, između realnosti i 'Matriksa'".

Ona je navela da su rađena istraživanja u Španiji o antisemitima i da ih ima 85 odsto.

-Skoro sve ostale zemlje su tu negde. Nemačka ima manje, a najmanje je Mađarskoj 53 odsto, što je isto veliki broj, istakla je, dodajući da je broj veći nego u Drugom svetskom ratu.

Foto: Printskrin Instagram/mmijatovic_official

GALIJAŠEVIĆ: NAPAD SE DEŠAVA PARALELNO SA ZAHTEVOM ZA IZRUČENjE JAŠAREVIĆA AMERICI

Stručnjak za bezbednost Dževad Galijašević rekao je da je "terorizam uvek planirano nasilje sa političkom pozadinom".

-Ta politička pozadina polazi uvek od političkih prilika i sa ciljem da se ostvare politički interesim. Ono što je zanimljivo kod ovog napada je trenutak u kom se on dešava, a taj trenutak za region predstavlja zahtev da se Sjedinjenim Američkim Državama izruči Mevlid Jašarević, a nakon izdržane petnaestogodišnje kazne zbog napada na američku ambasadu u Bosni i Hercegovini. On je uporno medijski predstavljan kao državljanin Srbije. Ovde vidimo i napad na Žandarmeriju. To smo imali u Beogradu kada je vehabija pokušao ubiti i teško ranio pripadnika žandarmerije, rekao je podsećajući na raniji napad samostrelom.

(rt.rs)

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