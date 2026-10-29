IZNENAĐENJE UZ TORTU I VATROMET: Dara Bubamara na nastupu dečku emotivnim rečima čestitala rođendan (FOTO)
FOLK zvezda Dara Bubamara priredila je poseban trenutak tokom večerašnjeg nastupa.
Pevačica je nakratko zaustavila muziku kako bi svom dečku Vladanu čestitala rođendan pred brojnom publikom.
- Ljubim te i volim, ljubavi, želim ti sve najbolje, da se volimo i da se podržavamo - poručila je Dara.
Ubrzo je kroz publiku stigla i velika rođendanska torta sa vatrometom, što je izazvalo oduševljenje prisutnih.
Nakon ovog iznenađenja, pevačica je nastavila nastup i svojim hitovima dodatno podigla atmosferu.
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