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IZNENAĐENJE UZ TORTU I VATROMET: Dara Bubamara na nastupu dečku emotivnim rečima čestitala rođendan (FOTO)

Dušan Cakić

29. 10. 2026. u 00:41

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FOLK zvezda Dara Bubamara priredila je poseban trenutak tokom večerašnjeg nastupa.

ИЗНЕНАЂЕЊЕ УЗ ТОРТУ И ВАТРОМЕТ: Дара Бубамара на наступу дечку емотивним речима честитала рођендан (ФОТО)

Foto: Novosti

Pevačica je nakratko zaustavila muziku kako bi svom dečku Vladanu čestitala rođendan pred brojnom publikom.

- Ljubim te i volim, ljubavi, želim ti sve najbolje, da se volimo i da se podržavamo - poručila je Dara.

Foto: Novosti

Ubrzo je kroz publiku stigla i velika rođendanska torta sa vatrometom, što je izazvalo oduševljenje prisutnih.

Foto: Novosti

Nakon ovog iznenađenja, pevačica je nastavila nastup i svojim hitovima dodatno podigla atmosferu.

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