IZNENAĐENJE UZ TORTU I VATROMET: Dara Bubamara na nastupu dečku emotivnim rečima čestitala rođendan (FOTO)

FOLK zvezda Dara Bubamara priredila je poseban trenutak tokom večerašnjeg nastupa.

Foto: Novosti

Pevačica je nakratko zaustavila muziku kako bi svom dečku Vladanu čestitala rođendan pred brojnom publikom.

- Ljubim te i volim, ljubavi, želim ti sve najbolje, da se volimo i da se podržavamo - poručila je Dara.

Foto: Novosti

Ubrzo je kroz publiku stigla i velika rođendanska torta sa vatrometom, što je izazvalo oduševljenje prisutnih.

Foto: Novosti

Nakon ovog iznenađenja, pevačica je nastavila nastup i svojim hitovima dodatno podigla atmosferu.