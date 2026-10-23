FONDACIJA "ZA SRPSKI NAROD I DRŽAVU" NA 69. MEĐUNARODNOM SAJMU KNJIGA: Izraelski istoričar Gideon Grajf posećuje štand

FONDACIJA "Za srpski narod i državu" i ove godine uzima učešće na 69. Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu. Takođe, naš štand će posetiti i izraelski istoričar Gideon Grajf i tom prilikom će potpisivati primerke nove knjige o nacističkim zločinima u izdanju Fondacije.

Foto: Fondacija za napredak i državu

- Čast nam je i zadovoljstvo da vas pozovemo da posetite naš štand prilikom posete sajma knjiga, kako biste se uverili u odlučnosti i uspešnost naše borbe za očuvanje srpske tradicije, jezika i kulture.

Foto: Fondacija za napredak i državu

Nacionalno osvešćeni autori, sa kojima sarađujemo, predstavljaju vrhunske stvaraoce iz različitih oblasti, od politikologije, međunarodnog i domaćeg prava do umetnosti kao što su slikarstvo i kaligrafija.

Foto: Fondacija za napredak i državu

Sa ponosom ističemo naš novi broj naučnog časopisa "Napredak" čija će se promocija održati u sklopu sajma.

Foto: Fondacija za napredak i državu

Takođe, naš štand će posetiti i izraelski istoričar Gideon Grajf i tom prilikom će potpisivati primerke nove knjige o nacističkim zločinima u izdanju Fondacije.

Foto: Fondacija za napredak i državu

Zato požurite, čekamo vas, jer kako i ovogodišnji slogan sajma kaže "reči grade svet", pa hajde zajedno da gradimo još bolju i uspešniju Srbiju - navodi se u saopštenju.