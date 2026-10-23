Društvo

(MAPE) EVO KAD SE OČEKUJU PADAVINE: Vremenska prognoza za narednih 7 dana

V.N.

23. 10. 2026. u 22:01

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PRED nama je vedra i veoma hladna noć, ponegde i uz slab mraz.

(МАПЕ) ЕВО КАД СЕ ОЧЕКУЈУ ПАДАВИНЕ: Временска прогноза за наредних 7 дана

Foto: AI generated

Minimalna jutarnja temperatura biće od 0 do 8°C.

Vikend pred nama doneće temperaturne oscilacije.

Tokom dana biće toplo, uz priliv vrlo tople vazdušne mase sa juga i sa Mediterana. Maksimalna temperatura biće od 19 do 23, u Beogradu do 22°C

Foto: nmmb

Tokom dana očekuje se smena sunčanih i oblačnih intervala. U toku večeri i noći na zapadu jače naoblačenje.

U toku večeri u Vojvodini vetar u skretanju na jak severozapadni, a sa severozapada će uslediti prodor hladnije vazdušne mase.

Foto: nmmb

Dugog dana vikenda osetno hladnije. Maksimalna temperatura biće od 12 do 18 stepeni, u Beogradu do 14 stepeni.

Biće uglavnom sunčano, ali prohladno.

Sledeće sedmide biće suvo, uz smenu sunca i oblaka, a maksimalna temperatura biće uglavnom od 16 do 20 stepeni.

(Telegraf)

Uskoro opširnije

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

HIT IZDANJA “NOVOSTI” NA SAJMU KNJIGA
Društvo

0 0

HIT IZDANJA “NOVOSTI” NA SAJMU KNJIGA

NA ŠTANDU Kompanije “Novosti” posetioci 69. Međunarodnog sajma knjiga u Hali 1 Beogradskog sajma imaće priliku da, do 31. oktobra, po akcijskim cenama obogate svoju biblioteku nekim od atraktivnih naslova u izdanju naše kuće.

23. 10. 2026. u 18:06

Politika
Tenis
Fudbal
Yettel Bank prva u Srbiji omogućila potpuno samostalno onlajn otvaranje računa

Yettel Bank prva u Srbiji omogućila potpuno samostalno onlajn otvaranje računa