NA ZAFRANOVIĆA JURIŠAJU POTOMCI USTAŠKIH KOLJAČA: Napadi na raditelja fila "Djeca Kozare" dokaz da nacistička NDH nije zvanično kapitulirala

HAJKA i napadi na Lordana Zafranovića zbog filma "Zlatni rez 42, djeca Kozare", koji decenijama nastoji da osvesti hrvatsku i srpsku javnost o istorijskim činjenicama i genocidu počinjenom u NDH - predstavljaju direktan pokušaj zastrašivanja, nastavak ustaško-klerikalne politike i sistematskog revizionizma.

Glorija Bobinac

Ovo nije samo politička provokacija ili uobičajeno neslaganje, već nastavak bestijalnog pokušaja zatrpavanja same istine i ponižavanja žrtava. Kada se napadaju oni koji kroz umetnost svedoče o krvavoj istoriji, jasno je da revizionistički krugovi ne žele mir, već potpunu falsifikaciju istorije i brisanje tragova najvećih stratišta.

Ovo za "Novosti" kaže Boris Knežević, potpredsednik Udruženja logoraša i potomaka "Jasenovac", koji naglašava da Zafranović nije samo veliki reditelj, već čovek koji je pokazao vrhunsku moralnu i duhovnu hrabrost kada je odlučio da kroz filmove prikaže potpunu istinu o genocidu u NDH.

- Time je skinuo sa sebe i dela hrvatskog naroda krvavu ustašku uniformu koju revizionisti danas osporavaju - ističe Knežević. - Njegova borba za istinu predstavlja jedini pravi put ka spašenju ljudskog i nacionalnog dostojanstva Hrvata. Istorija jasno pokazuje da postoji deo hrvatske nacije koji se iskreno kaje za genocid počinjen u NDH.

Međutim, upozorava Knežević, danas su takvi ljudi na meti ekstremnih ustaških potomaka i malicioznih pojedinaca koji umanjuju broj pobijenih u Jasenovcu i totalni genocid u NDH, a dokazane istorijske činjenice pokušavaju da proglase velikosrpskom i četničkom mitologijom.

- Svaki napad na autore, umetnike i glumce koji osvetljavaju istinu o Jasenovcu jeste direktan atak i na sve nas koji tu istinu čuvamo i prenosimo budućim generacijama - navodi on.

Govoreći, dalje, o revizionizmu istorije i sistematskom smanjivanju broja žrtava u logoru Jasenovac, Kneževićč ističe da je to direktna posledica činjenice da je NDH jedina nacistička tvorevina koja do danas nije zvanično kapitulirala.

Udruženje bez uslova za rad Boris Knežević ističe da je Udruženje logoraša i potomaka "Jasenovac", čuvar istine o Jasenovcu. - Ali, i pored višedecenijskog istrajavanja na očuvanju istine, Udruženje i dalje funkcioniše bez sopstvenih prostorija i bez adekvatne podrške države - kaže on. - To predstavlja dubok nesklad između suštinske važnosti nacionalnog pamćenja i stvarnog odnosa države prema onima koji to pamćenje čuvaju od zaborava.

- Smatramo da revizija istorije kroz pojedine političke, medijske i akademske krugove u Hrvatskoj nije ništa drugo nego beskrupulozan pokušaj dovršetka ustaško-klerikalne politike i genocida drugim sredstvima - navodi naš sagovornik. - Apsolutno je nevažno da li je u Jasenovcu pobijeno 80.000, 100.000 ili 700.000 Srba, Jevreja i Roma. Ne može se danas reka Sava prekopati i pepeo nevinih žrtava sakupiti i prebrojati. Ključno pitanje je zašto su ljudi ubijani i kakav je bio karakter Jasenovca, a ne koliko su ustaše pobile ljudi u sistemu koncentracionih logora NDH.

Knežević ističe da je važna monstruozna priroda sistematski počinjenog genocida, a ne brojevi, jer Jasenovac čini sistem sistematski planiranih logora koji su bili u funkciji zatiranja Srba, Jevreja i Roma.

- To je bio logor smrti, a ne radni logor, a ako je to bio radni logor, kako tvrde pojedini kvaziistoričari, šta će u takvom logoru deca? - pita Knežević.- Na tom prostoru sproveden je najsadističkiji sistem istrebljenja ikada zapamćen. Ljudi su sistemski klani, čerečeni, živi kuvani, mrvljeni maljevima, spaljivani u Pićilijevim pećima i bacani u reku. Nakon rušenja logora, sistemski su paljeni i uništavani svi tragovi, kako se nikada ne bi utvrdio tačan stepen i obim ovog neljudskog zločina.Dosta je bilo licitacije na temu broja žrtava u Jasenovcu. Naš stav o broju žrtava u Jasenovcu je jasan: pobili ste koliko ste mogli, ni manje ni više od toga.

Međutim, umesto da se ovi zločini istražuju i genocid kažnjava, sada se Srbima pripisuje da su oni počinili genocid devedestih godina prošlog veka, a Knežević kaže da je to vrhunac istorijskog, duhovnog i moralnog apsurda i nastavak širenja neistina o srpskom narodu.

- Svedoci smo višedecenijskog narativa o događajima iz devedesetih godina koji se zloupotrebljava kako bi se celokupan srpski narod stigmatizovao i proglasio jedinim krivcem, dok se sa druge strane sistematski prećutkuje i negira totalni genocid sproveden u NDH od 1941. do 1945. godine - ističe on. - Teško je razumeti da danas Srbe za genocid prozivaju upravo oni čiji su očevi, dedovi i sunarodnici počinili jedan od najmonstruoznijih genocida u istoriji čovečanstva, oni koji čuvaju krvave crnokošuljaške uniforme u svojim ostavama i oni koji su ostali večno upamćeni kao jedini koji su imali specijalizovane logore za decu.

Uprvo zbog svega navedenog, Udruženja logoraša i potomaka "Jasenovac", koje je osnovano 1959. godine u Beogradu, decenijama je posvećeno čuvanju istorijske istine i pamćenja na žrtve genocida koji je NDH - uz podršku tadašnjih političkih struktura i delova Rimokatoličke crkve - sprovela nad Srbima, Jevrejima i Romima.

- Među nama je danas još uvek 16 preživelih logoraša, od kojih neki imaju i 96 godina - ističe Knežević. - Njima je Bog dao snagu, zdravlje i bistar um da svojim živim rečima posvedoče o najstrašnijem zločinu u istoriji ljudske civilizacije. To je zločin koji zbog svoje monstruoznosti mora biti na večnu sramotu svim njenim ideološkim naslednicima i svakom Hrvatu koji drži do ljudskosti i istine.

Foto: Glorija Bobinac

Međutim, Knežević smatra da u našem društvu i dalje vlada nedopustiva institucionalna, politička i medijska amnezija, kao i potiskivanje istine o genocidu počinjenom nad našim narodom pod nekadašnjom maskom "bratstva i jedinstva".

- Decenijama se deca u Srbiji uče o apstraktnim "žrtvama fašizma", bez imenovanja NDH kao glavnog nosioca i izvršioca genocida nad Srbima s Potkozarja, Banije, Korduna, iz Like, Bosanske Krajine, Slavonije, Hercegovine itd. Srpstvo se ne brani samo u Beogradu i Srbiji - ističe on.

Udruženje raspolaže poimeničnim spiskom od 74.580 umorene dece u NDH na čak 4.992 stratišta, a Knežević ističe da malo ko u našoj javnosti zna ove poražavajuće podatke, kao ni to koliko je kozaračkih mučenika stradalo u logoru na Starom sajmištu, u dalekoj Norveškoj ili na Ostrovačkoj adi, niti koliko je jasenovačkih žrtava reka Sava donela sve do Kule Nebojše i Velikog ratnog ostrva u Beogradu.

Prema njegovom mišljenju, da bismo sačuvali svest o genocidu nad srpskim narodom, moramo hitno sprovesti obrazovnu reformu s obaveznim lekcijama o genocidu počinjenom u NDH i obilascima stratišta, osnovati naučni institut za istraživanje genocida i izgraditi memorijalni centar s arhivom, bibliotekom i spiskovima žrtava. Uz to je neophodno trajno obeležiti masovne grobnice i obezbediti državnu podršku za filmove, knjige na stranim jezicima i autore koji istinu iznose pred domaću i svetsku javnost.