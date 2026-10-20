POGLEDAJTE - SRPSKI OKLOPNJACI NA BRANIKU OTADŽBINE: Elitni tenkisti pokazali zastrašujuće mogućnosti tenka T-72MS (FOTO/VIDEO)

PRIPADNICI tenkovskog bataljona T-72M realizovali su taktičku vežbu sa bojevim gađanjem na poligonu „Pasuljanske livade“ s ciljem daljeg unapređenja osposobljenosti jedinice za izvođenje borbenih dejstava u operacijama Vojske Srbije, saopštilo je danas ministarstvo odbrane.

Foto: Vojska Srbije

Vežbi, kao vrhuncu ovog ciklusa obučavanja jedinice, su prethodile brojne pripremne aktivnosti koje su obuhatale raznovrsne sadržaje iz vatrene i taktičke obuke, kao i izvršenje pripremnih, školskih i posadnih gađanja.

U skladu sa scenarijom, tenkovske jedinice su rešavale složene borbene zadatke u napadu. Akcenat je bio na sadejstvu u izvođenju taktičkih radnji i vatrenih udara po ciljevima na različitim daljinama iz osnovnog borbenog sredstva jedinice, tenka T-72MS.

Foto: Vojska Srbije

Po rečima komandira tenkovskog voda kapetana Stefana Pešića, period intenzivne obuke koji je prošla jedinica se sastojao od više faza, od kojih je svaka imala za cilj da podigne i unapredi osposobljenost pojedinaca unutar tenkovskih posada, konkretno nišandžija i vozača.

-Vežba je realizovana po scenariju po kojem je tenkovska četa izvršila marš iz očekujućeg rejona. Tenkovski vodovi su imali zadatak da na glavnom pravcu napada uoče neprijatelja i ostvare dejstvo po ciljevima, tenkovskim topom, spregnutim mitraljezom 7,62 mm i daljinski upravljanom borbenom stanicom koja je naoružana mitraljezom kalibra 12,7 mm, rekao je kapetan Pešić.

On je ovom prilikom pozvao mlade zainteresovane za službu u tenkovskim jedinicama da se prijave na aktuelni konkurs za prijem na dužnosti nišandžija i vozača tenkova u jedinicama Kopnene vojske, koji je otvoren do 31. oktobra.

Vežbu na poligonu „Pasuljanske livade“ pratio je komandant Kopnene vojske general-major Zoran Nasković, koji se uverio da su tenkovske posade na najbolji način razumele borbenu misiju i dodeljene zadatke i ukupne vežbovne aktivnosti tenkovskog bataljona T-72M ocenio uspešnim.

Stalnom obukom u tenkovskim bataljonima obezbeđuje se da sve posade ispunjavaju zahtevane standarde obučenosti, a time i visok nivo borbene gotovosti ovih jedinica, koje, zahvaljujući velikoj pokretljivosti, vatrenoj moći i oklopnoj zaštiti, predstavljaju osnovnu manevarsku snagu Kopnene vojske za izvođenje operacija.

Tanjug

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