POGLEDAJTE - SRPSKI OKLOPNJACI NA BRANIKU OTADŽBINE: Elitni tenkisti pokazali zastrašujuće mogućnosti tenka T-72MS (FOTO/VIDEO)

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PRIPADNICI tenkovskog bataljona T-72M realizovali su taktičku vežbu sa bojevim gađanjem na poligonu „Pasuljanske livade“ s ciljem daljeg unapređenja osposobljenosti jedinice za izvođenje borbenih dejstava u operacijama Vojske Srbije, saopštilo je danas ministarstvo odbrane.
Vežbi, kao vrhuncu ovog ciklusa obučavanja jedinice, su prethodile brojne pripremne aktivnosti koje su obuhatale raznovrsne sadržaje iz vatrene i taktičke obuke, kao i izvršenje pripremnih, školskih i posadnih gađanja.
U skladu sa scenarijom, tenkovske jedinice su rešavale složene borbene zadatke u napadu. Akcenat je bio na sadejstvu u izvođenju taktičkih radnji i vatrenih udara po ciljevima na različitim daljinama iz osnovnog borbenog sredstva jedinice, tenka T-72MS.
Po rečima komandira tenkovskog voda kapetana Stefana Pešića, period intenzivne obuke koji je prošla jedinica se sastojao od više faza, od kojih je svaka imala za cilj da podigne i unapredi osposobljenost pojedinaca unutar tenkovskih posada, konkretno nišandžija i vozača.
-Vežba je realizovana po scenariju po kojem je tenkovska četa izvršila marš iz očekujućeg rejona. Tenkovski vodovi su imali zadatak da na glavnom pravcu napada uoče neprijatelja i ostvare dejstvo po ciljevima, tenkovskim topom, spregnutim mitraljezom 7,62 mm i daljinski upravljanom borbenom stanicom koja je naoružana mitraljezom kalibra 12,7 mm, rekao je kapetan Pešić.
On je ovom prilikom pozvao mlade zainteresovane za službu u tenkovskim jedinicama da se prijave na aktuelni konkurs za prijem na dužnosti nišandžija i vozača tenkova u jedinicama Kopnene vojske, koji je otvoren do 31. oktobra.
Vežbu na poligonu „Pasuljanske livade“ pratio je komandant Kopnene vojske general-major Zoran Nasković, koji se uverio da su tenkovske posade na najbolji način razumele borbenu misiju i dodeljene zadatke i ukupne vežbovne aktivnosti tenkovskog bataljona T-72M ocenio uspešnim.
Stalnom obukom u tenkovskim bataljonima obezbeđuje se da sve posade ispunjavaju zahtevane standarde obučenosti, a time i visok nivo borbene gotovosti ovih jedinica, koje, zahvaljujući velikoj pokretljivosti, vatrenoj moći i oklopnoj zaštiti, predstavljaju osnovnu manevarsku snagu Kopnene vojske za izvođenje operacija.
Tanjug
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