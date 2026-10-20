"ČASNE SESTRE" VIĐENE U JOŠ JEDNOM GRADU U SRBIJI: Upozorenje kruži društvenim mrežama: "Ne izlazite sami u mrak"
PRETHODNIH nekoliko večeri u Zrenjaninu, a posebno u naselju Bagljaš, zabeležen je bizaran incident koji je izazvao uznemirenje jednog dela lokalnog stanovništva.
Prema navodima sa društvenih mreža, grupa osoba viđena je u kasnim večernjim časovima kako gradom šeta prerušena u zastrašujući lik iz horor filma "Časna sestra".
Kako navode lokalne stranice na društvenim mrežama, koje su se oglasile nakon što su im se uplašeni građani masovno obratili u privatnim porukama, najverovatnije je reč o nepromišljenom izazovu sa popularne mreže TikTok.
- S obzirom na to da smo dobili nekolicinu poruka u DM, a nijedan gradski medij se nije oglasio povodom ovoga, imamo potrebu da se mi oglasimo. Na području Bagljaša i Zrenjanina, u kasnim večernjim časovima prethodnih nekoliko večeri, uočeno je nekoliko osoba koje se prerušavaju u časne sestre. Navodno u pitanju je bizarni i nepromišljeni TikTok trend koji se iz stranih zemalja preneo u našu - navodi se u saopštenju ove stranice.
O čitavom slučaju obavešteni su i nadležni organi.
Ipak, nadležni i lokalni aktivisti ističu da nema razloga za paniku, ali upućuju apel svim sugrađanima na oprez i razumno ponašanje.
- Policija je o ovome obaveštena i nema razloga za širenje straha i panike. Apelujemo da ukoliko primetite ove osobe obavestite isključivo policiju, da se ne organizujete po grupama i ne reagujete fizičkom silom, kao i da izbegavate kretanje mračnim delovima grada ukoliko se bojite i ukoliko ste sami - ističe se u objavi.
Pored upozorenja prolaznicima, upućena je i direktna poruka onima koji eventualno planiraju da učestvuju u ovom trendu, uz napomenu da ovakvo ponašanje može dovesti do opasnih posledica i za same učesnike.
Slučaj je trenutno pod nadzorom nadležnih službi, a građanima se savetuje da svako sumnjivo ponašanje odmah prijave policiji na broj 192.
(Telegraf.rs)
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