JAVILI STE SE NA NEPOZNAT BROJ I ČULI SAMO TIŠINU? Iza ovog jezivog poziva se krije opasna prevara

NEPOZNATI pozivi bez glasa sa druge strane često su uvod u telefonske prevare, krađu podataka i proveru aktivnih brojeva. Nikada ne uzvraćajte ovakve pozive i ne odajte lične informacije.

Foto: Pavel Horak / Wavebreak / Profimedia

Nepoznati pozivi bez glasa mogu da služe za proveru aktivnih brojeva i uvod u prevare, pa ne treba uzvraćati poziv niti otkrivati podatke.

Posebno je rizična prevara wangiri, kao i lažiranje broja i glasa, zbog čega se poziv navodno iz banke ili policije mora proveriti drugim kanalom.

Nepoznati pozivi bez glasa sa druge strane nisu uvek slučajni - mogu da služe za proveru aktivnih brojeva, ali i da budu uvod u telefonske prevare i pokušaje krađe ličnih podataka.

Telefon zazvoni, na ekranu se pojavi nepoznat međunarodni broj, javite se, ali sa druge strane nema nikoga.

Posle nekoliko sekundi veza se prekida.

Iako ovakav poziv ne mora da znači da je reč o prevari, može da bude način da prevaranti provere da li je vaš broj aktivan.

Iza poziva bez odgovora mogu da stoje automatizovani sistemi, tehnički problemi ili pokušaji prevare.

Ne uzvraćajte pozive nepoznatim međunarodnim brojevima i ne otkrivajte lične i bankarske podatke.

Zašto vas zovu, a onda ćute?

Jedno od mogućih objašnjenja jesu automatski sistemi za pozivanje, poznati kao autodajleri.

Oni istovremeno pozivaju veliki broj telefonskih brojeva, a kada se neko javi, pokušavaju da ga povežu sa slobodnim operaterom.

Ako operater nije dostupan ili sistem ne funkcioniše kako treba, korisnik može da čuje tišinu, nakon čega se veza prekida.

Takvi pozivi ne moraju da budu pokušaj prevare.

Ipak, u pojedinim slučajevima mogu da služe za proveru aktivnih telefonskih brojeva, koje prevaranti kasnije koriste za nove pozive i pokušaje izvlačenja novca ili poverljivih informacija.

Pozivalac tada može da se predstavi kao zaposleni u banci, policajac ili predstavnik neke druge institucije, uz priču koja zahteva hitnu reakciju.

MUP Srbije ranije je upozoravao na prevare u kojima se od građana traži novac uz izmišljene priče o nesreći člana porodice.

Zato je važno da svaki zahtev za uplatu ili predaju novca proverite pre nego što bilo šta preduzmete.

Mogu li da zloupotrebe vaš glas?

Postoje i pokušaji prevare u kojima kriminalci koriste snimke glasa kako bi se kasnije lažno predstavljali.

Zahvaljujući alatima veštačke inteligencije, moguće je napraviti veštački govor koji imitira nečiji glas, što prevaranti mogu da iskoriste za obmanjivanje članova porodice ili poslovnih saradnika.

Ako vas neko pozove i tvrdi da je član porodice kome je hitno potreban novac, nemojte se oslanjati samo na glas koji čujete.

Prekinite razgovor i pozovite tu osobu na broj koji već imate sačuvan ili proverite priču preko drugog pouzdanog člana porodice.

Isto pravilo važi za navodne službenike banaka i policije.

Ne otkrivajte lozinke, podatke sa platnih kartica niti jednokratne kodove na osnovu telefonskog poziva.

Poziv koji traje samo nekoliko sekundi može skupo da vas košta

Posebno treba obratiti pažnju na prevaru poznatu kao wangiri.

U ovom slučaju pozivalac kratko pozove i prekine vezu, nadajući se da će osoba uzvratiti poziv.

Ako je broj povezan sa uslugom sa posebnom tarifom, povratni poziv može da izazove neočekivane troškove.

Dodatni problem predstavlja lažiranje broja pozivaoca, poznato kao caller ID spoofing.

Prevaranti mogu da manipulišu brojem koji se prikazuje na ekranu, pa poziv može da izgleda kao da dolazi iz određene države ili sa broja koji deluje poznato.

Zbog toga sam međunarodni prefiks nije dovoljan da biste utvrdili ko vas zaista zove.

Ako pozivalac tvrdi da predstavlja banku ili državnu instituciju, prekinite razgovor i sami pozovite ustanovu preko broja objavljenog na njenom zvaničnom sajtu.

Šta da uradite ako se javite i čujete tišinu?

Najbezbednije je da odmah prekinete vezu.

Ako se pozivi ponavljaju, blokirajte broj i uključite opcije za filtriranje neželjenih poziva koje nudi vaš telefon ili mobilni operater.

Nemojte uzvraćati propuštene međunarodne pozive ako ne znate ko vas je zvao i ne očekujete poziv iz te zemlje.

Ako ste se već javili i izgovorili „halo“, nema razloga za paniku.

Samo javljanje na poziv ne znači da vam je telefon hakovan, da neko ima pristup vašim porukama ili da može da uđe u bankarsku aplikaciju.

Najveći rizik nastaje kada korisnik poveruje u lažno predstavljanje, otkrije poverljive podatke, instalira aplikaciju po uputstvu nepoznate osobe ili pošalje novac.

Ako posumnjate na prevaru, sačuvajte podatke o pozivu i prijavite slučaj nadležnim organima.

Međunarodna policijska akcija otkrila razmere telefonskih prevara

Koliko ovaj problem može da bude ozbiljan pokazuje i međunarodna policijska akcija „Silentium“.

Prema podacima MUP-a Srbije i nemačkih istražnih organa, infrastruktura povezana sa ovom mrežom korišćena je za najmanje 600.000 telefonskih poziva i dovedena je u vezu sa više od 18.000 slučajeva prevare.

U Srbiji su tokom istrage uhapšene dve osobe osumnjičene da su obezbeđivale usluge internet telefonije koje su omogućavale lažno prikazivanje broja pozivaoca.

Ovakvi slučajevi pokazuju da iza naizgled bezazlenog poziva može da stoji složen sistem za obmanjivanje korisnika.

Zato je najvažnije pravilo jednostavno: ne uzvraćajte sumnjive pozive, ne otkrivajte poverljive podatke i svaki hitan zahtev za novac proverite drugim kanalom.

(Mondo)