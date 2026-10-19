TRESLA SE SRBIJA: Dva zemljotresa u razmaku od svega nekoliko minuta pogodila ova mesta

U MESTU Baljevac na Ibru, u opštini Raška, a zatim i u Majdanpeku na istoku Srbije, došlo je slabijeg zemljotresa oko 11 časova, objavljeno je na spisku automatskog upozorenja o seizmičkim događajima na sajtu Seizmološkog zavoda Srbije.

Foto: AI generated/Gemini

Zemljotres u Baljevcu na Ibru desio se u 10.58 sati, magnitude 1,8 po Rihterovoj skali, objavljeno je na spisku automatskog upozorenja na potrese.

Potres je zabeležen na dubini od 7 kilometara.

U Majdanpeku se zatreslo posle samo tri minute, odnosno u 11.01 sati, a zemljotres je bio magnitude 1.9.

Za ovaj potres za sada nije poznato da li je posledica rudarskog miniranja, što je čest slučaj u tom delu Srbije, ili se radi o zemljotresu.

Ovaj zemljotres zabeležen je na dubini od 15 kilometara.

(Blic)

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