Društvo

TEMPERATURA DRASTIČNO PADA: Hladni front hrli ka Srbiji, poznato kada nas očekuje promena

В.Н.

19. 10. 2026. u 11:23

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DO sredine ove sedmice biće sunčano i veoma toplo vreme, a maksimalna temperatura biće i do 25 stepeni.

ТЕМПЕРАТУРА ДРАСТИЧНО ПАДА: Хладни фронт хрли ка Србији, познато када нас очекује промена

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

U sredu se očekuje povećanje oblačnosti, a tokom noći prolazna kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Duvaće jak jugoistočni vetar, na jugu Banata sa olujnim udarima.

Toplo i u četvrtak, ali uz jače naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Hladni front prema kraju dana i večeri doneće zahlađenje, a jugoistočni vetar biće u skretanju na severozapadni, navodi Đorđe Đurić u svojoj prognozi.

U petak svežije i za 10 stepeni, uz maksimalne temperature oko 15, što su i prosečne temperature za kraj oktobra.

Za vikend promenljivo oblačno, ponegde sa kišom i pljuskovima. U subotu će biti malo toplije, a u nedelju ponovo hladnije, uz vreme nalik jesenjem.

(Telegraf.rs)

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