TEMPERATURA DRASTIČNO PADA: Hladni front hrli ka Srbiji, poznato kada nas očekuje promena
DO sredine ove sedmice biće sunčano i veoma toplo vreme, a maksimalna temperatura biće i do 25 stepeni.
U sredu se očekuje povećanje oblačnosti, a tokom noći prolazna kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Duvaće jak jugoistočni vetar, na jugu Banata sa olujnim udarima.
Toplo i u četvrtak, ali uz jače naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.
Hladni front prema kraju dana i večeri doneće zahlađenje, a jugoistočni vetar biće u skretanju na severozapadni, navodi Đorđe Đurić u svojoj prognozi.
U petak svežije i za 10 stepeni, uz maksimalne temperature oko 15, što su i prosečne temperature za kraj oktobra.
Za vikend promenljivo oblačno, ponegde sa kišom i pljuskovima. U subotu će biti malo toplije, a u nedelju ponovo hladnije, uz vreme nalik jesenjem.
(Telegraf.rs)
BONUS VIDEO
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Amerikanac u Beogradu - zgranuo i nas i Hrvate: "Bez uvrede, ali Srbija..." (VIDEO)
AMERIKANAC Bret tokom šestomesečnog putovanja po Evropi posetio Srbiju pa se oduševio
18. 10. 2026. u 14:07
Komentari (0)