DOJAVE O BOMBAMA U ŠKOLAMA JABLANIČKOG OKRUGA: Nadležni proveravaju prijave u 23 ustanove
Dojave da su postavljene bombe u njihovim objektima dobile su 23 škole na području Jablaničkog okruga, a prijave ovog događaja potvrdila je leskovačka Policijska uprava.
Prema nezvaničnim saznanjima, ove dojave stigle su na e-mejl adrese obrazovnih ustanova u Leskovcu, Vlasotincu, Lebanu i Medveđi, a među njima su 21 osnovna i dve srednje škole i to Muzička škola „Stanislav Binički“ i Škola za osnovno i srednje obrazovanje „11. oktobar“.
Nadležni postupaju po ustaljenoj proceduri u ovakvim situacijama vodeći računa o bezbednosti učenika i zaposlenih.
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