DOJAVE O BOMBAMA U ŠKOLAMA JABLANIČKOG OKRUGA: Nadležni proveravaju prijave u 23 ustanove

Dojave da su postavljene bombe u njihovim objektima dobile su 23 škole na području Jablaničkog okruga, a prijave ovog događaja potvrdila je leskovačka Policijska uprava.

I. Mitić

Prema nezvaničnim saznanjima, ove dojave stigle su na e-mejl adrese obrazovnih ustanova u Leskovcu, Vlasotincu, Lebanu i Medveđi, a među njima su 21 osnovna i dve srednje škole i to Muzička škola „Stanislav Binički“ i Škola za osnovno i srednje obrazovanje „11. oktobar“.

Nadležni postupaju po ustaljenoj proceduri u ovakvim situacijama vodeći računa o bezbednosti učenika i zaposlenih.