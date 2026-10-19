Društvo

DOJAVE O BOMBAMA U ŠKOLAMA JABLANIČKOG OKRUGA: Nadležni proveravaju prijave u 23 ustanove

Игор Митић
Igor Mitić

19. 10. 2026. u 11:54

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Dojave da su postavljene bombe u njihovim objektima dobile su 23 škole na području Jablaničkog okruga, a prijave ovog događaja potvrdila je leskovačka Policijska uprava.

ДОЈАВЕ О БОМБАМА У ШКОЛАМА ЈАБЛАНИЧКОГ ОКРУГА: Надлежни проверавају пријаве у 23 установе

I. Mitić

Prema nezvaničnim saznanjima, ove dojave stigle su na e-mejl adrese obrazovnih ustanova u Leskovcu, Vlasotincu, Lebanu i Medveđi, a među njima su 21 osnovna i dve srednje škole i to Muzička škola „Stanislav Binički“ i Škola za osnovno i srednje obrazovanje „11. oktobar“.

Nadležni postupaju po ustaljenoj proceduri u ovakvim situacijama vodeći računa o bezbednosti učenika i zaposlenih.

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