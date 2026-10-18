Društvo

SUNCE SAMO ŠTO JE STIGLO, A VEĆ STIŽE PREOKRET! RHMZ najavio košavu, kišu i pad temperature

T.J.

18. 10. 2026. u 14:30

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U SRBIJI narednih dana smena sunca i oblaka, a od utorka jača košava! Temperature do 25 stepeni, a od petka zahlađenje.

СУНЦЕ САМО ШТО ЈЕ СТИГЛО, А ВЕЋ СТИЖЕ ПРЕОКРЕТ! РХМЗ најавио кошаву, кишу и пад температуре

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

U Srbiji će danas, nakon oblačnog jutra, tokom dana doći do razvedravanja. Najpre će se sunce pojaviti na severu i zapadu zemlje, a posle podne i uveče i u ostalim krajevima. Najviša temperatura kretaće se od 17 do 20 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Sutra nas očekuje još više sunca i malo toplije vreme, uz najvišu dnevnu temperaturu od 18 do 22 stepena. Ipak, predah od mirnog vremena neće dugo trajati, jer već od utorka u košavskom području počinje da jača jugoistočni vetar.

Košava ponovo pravi probleme!

Prema prognozi RHMZ-a, u utorak će biti malo do umereno oblačno, sa sunčanim intervalima, ali uz jačanje košave. U sredu i četvrtak jugoistočni vetar duvaće umerenom i jakom snagom, naročito u područjima koja su poznata po ovom vetru.

Od srede pa do kraja sedmice očekuje se promenljivo oblačno vreme, uz mogućnost kratkotrajne kiše i pljuskova. Padavine će biti češće u četvrtak i krajem sedmice.

Temperature će se narednih dana kretati od 18 do 25 stepeni, što je oko proseka ili malo iznad proseka za ovo doba godine. Međutim, od petka se očekuje manji pad temperature, pa će vreme postepeno postajati sveže.

Oprez za meteoropate

Biometeorološka situacija danas će uglavnom biti povoljna, ali se osobama sa kardiovaskularnim oboljenjima savetuje oprez, posebno u jutarnjim i večernjim satima.

Kod meteoropata su moguće razdražljivost i slabija koncentracija.

Građanima tako ostaje još nekoliko dana relativno toplog vremena, ali uz promenljive vremenske prilike i košavu koja bi sredinom sedmice mogla da bude najizraženija

(RHMZ)

BONUS VIDEO: NEVREME: Kiša i grad u Kruševcu

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