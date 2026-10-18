MUP UPOZORAVA NA RIZIKE OD POŽARA TOKOM GREJNE SEZONE: Na ove stvari posebno obratite pažnju

GREJNA sezona je na pomolu, a nepažnja može da izazove požar. Nekoliko sekundi bezbrižnosti može da ugrozi ceo dom.

Foto: MUP

Tokom grejne sezone, neispravni dimnjaci, nepažljivo loženje peći, grejalice ostavljene bez nadzora i neispravne električne instalacije mogu dovesti do požara i ugroziti živote.

Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da budu oprezni i preduzmu mere koje mogu sprečiti požar.

Radovno čistite dimnjake i proveravajte ispravnost peći na čvrsta goriva. Ne ostavljajte uključene grejalice bez nadzora i držite odeću, nameštaj i druge zapaljive predmete dalje od grejnih tela.

Ne preopterećujte elektroinstalacije i isključite električne uređaje kada izlazite iz kuće.

Pepeo odlažite tek kada se potpuno ohladi. Nikada ga ne stavljajte u plastične kontejnere niti u blizini zapaljivih materijala.

Ne ostavljajte malu decu bez nadzora u prostorijama u kojima se koriste peći na čvrsta goriva ili električne grejalice.

Posebno vodite računa o bezbednosti svojih ukućana i komšija. Požar se često može sprečiti odgovornim ponašanjem i na vreme preduzetim merama opreza.

Ako primetite požar, odmah pozovite vatrogasce-spasioce na broj 193.