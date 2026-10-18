Petroviću prvenac u Premijer ligi! Milenkovićev Notingem se okliznuo u završnici protiv Arsenala

Fudbaleri Bornmuta kod kuće su pobedili Sanderlend rezultatom 2:0 u okviru sedmog kola Premijer lige, a srpski golman Đorđe Petrović uspeo je da sačuva mrežu. Dok je Notingem Forest poražen od Arsenala 0:1.

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Bornmut je pobedu čekao sedam kola, i konačno su je dočekali.

"Trešnjice" su povele već u šestom minutu. Evanilson je upucio precizan centaršut, Markus Tavernije je glavom poslao loptu u mrežu.

Da stvar bude gora po Sanderlend, potrudio se Kevin Danso koji je u 17. minutu dobio direktan crveni karton.

Bornmut je nastavio da napada i stvara prilike, ali je golman gostiju Robin Rufs u nekoliko navrata dobro intervenisao.

Ipak, u 48. minutu nije mogao da spreči drugi pogodak domaćina. Posle velike greške odbrane Sanderlenda, Evanilson je došao do lopte i zatresao mrežu za 2:0.

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Nikola Milenković je poraz svog tima gledao sa klupe.

Konkretniji je bio Arsenal, ali su topdžije su tek u završnici uspeli da slome otpor rivala.

Posebno je tim iz Londona bio opasan u drugom poluvremenu. Gabrijel je u 67. minutu bio blizu gola, ali je lopta prozijala pored prečke.

Pet minuta kasnije Deklan Rajs je imao najbolju priliku na meču, šutirao je tik uz spoljnu stranu stative.

Opalio je londonski top u 80. minutu. Deklan Rajs se nije našao u ulozi strelca, ali jeste u ulozi asistenta. Noni Madueke je iskoristio njegovo dodavanje i uz odbitak uspeo da prevari Matsa Selsa.

U poslednjem minutu meča mogao je Kris Vud da donese "šumarima" izjednačenje, ali je neko od defanzivaca sklonio loptu sa gol-linije.

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