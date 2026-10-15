TEMPERATURE U PADU, A OČEKUJE NAS I KIŠA: Detaljna vremenska prognoza do kraja oktobra

JESEN je već pokazala hladnije lice, a prema najavama meteorologa, narednih dana očekuju nas hladna jutra, sveži dani i povremena kiša, dok bi krajem oktobra moglo da usledi otopljenje.

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Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije tokom jutra se očekuje umereno do potpuno oblačno vreme.- Danas ujutru i pre podne umereno do potpuno oblačno, ali suvo vreme, posle podne postepeno razvedravanje sa severoistoka. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak, severozapadni. Najniža temperatura od 0 do 9 stepeni, a najviša dnevna od 14 do 19 stepeni - saopštio je RHMZ.

Do kraja sedmice ujutru hladno.

- Tokom dana umereno oblačno sa sunčanim intervalima i dnevnom temperaturom u granicama proseka za ovaj period godine. Kiša se očekuje u petak u predelima južnije od Save i Dunava gde će biti i malo hladnije, u subotu samo ponegde u istočnoj Srbiji, dok se sredinom sledeće sedmice mestimično očekuje i u ostalim predelima - navodi RHMZ.

Prognoza Čubrila: Obilnija kiša 22. oktobra

Marko Čubrilo, koji se bavi meteorologijom, najavio je u svojoj Fejsbuk prognozi da će narednih dana biti relativno sveže, posebno tokom vikenda, uz veoma hladne noći i mogućnost prizemnog mraza u pojedinim predelima.

Kako je naveo, slabe padavine moguće su u petak i oko 20. oktobra, dok bi oko 22. oktobra nešto obilnija kiša mogla da zahvati južne delove regiona.

Foto:: Fejsbuk/Marko Cubrilo

- Deluje da 24. oktobra ulazimo u duži period pozitivnog nao stanja koje nam u hladnijem delu godine donosi uglavnom suvo i relativno toplo vreme. Do petka pretežno sunčano uz hladne noći gde će se minimumi kretati od -1 do 8 stepeni Celzijusa te je prizeman mraz moguć ponegde i u nizijama - navodi Čubrilo.

Tokom dana maksimumi će se kretati od 14 do 18 stepeni Celzijusa.

- U petak povećanje oblačnosti uz spuštanje još jednog jezgra hladnog vazduha nad istočnim delovima regiona, posebno u planinama Srbije i Crene Gore može biti slabe kiše, dok je sneg moguć preko 1400mnv. Severni vetar će pojačati kao i bura duž Jadrana. U petak maksimumi bez veće promene, a u subotu od samo oko 8 na istoku do oko 16 na zapadu regiona - dodao je.

Drugog dana vikenda posle vrlo hladnog jutra, tokom dana očekuje nas više sunca, ali će biti vrlo sveže.

- Početkom naredne nedelje bi se sinoptika polako menjala, ali bi nad nama još nekoliko dana bilo dosta sveže uz moguću slabu kišu oko 20.10. na severu regiona i narednih dan ili dva malo jaču kišu nad jugom regiona. Do 23.10. maksimumi uglavnom od 13 do 18 stepeni Celzijusa. Posle tog datuma deluje da bi se nad Evropom i Atlantikom mogla uspostaviti pozitivna faza Severno Atlantske Oscilacije gde bi se serija jakih ciklona premeštala preko severozapadne Evrope, dok bi kao odgovor na to nad našim delom Evrope došlo do jačanja anticiklona preko kojeg bi se uspostavilo strujanje relativno toplog vazduha - naveo je Čubrilo.

Objasnio je da su ovakve situacije tipične za blage zime.

- Kako je jesen negde na svojoj sredini doneće nam period uglavnom suvog i relativno toplo vremena uz hladne noći i dnevne maksimume od 16 do 20 stepeni Celzijusa. Prema trenutno raspoloživim podacima još oko desetak dana ostajemo u trendu relativno hladnog vremena, zatim sledi otopljenje - zaključio je Čubrilo.

(Kurir)

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