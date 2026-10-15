"To nam svima olakšava posao": Miljenik Delija objasnio šta čeka Parižane!
Crvena zvezda želi da nastavi pobednički niz.
Košarkaš Crvene zvezde Semi Odželej izjavio je pred utakmicu šestog kola Evrolige da Pariz igra brzo i čvrsto i dodao da će crveno-beli biti spremni za duel sa Francuzima.
Pariz će u petak (20.00) gostovati izabranicima Ibona Navara, u trećem meču nove sezone pred "delijama".
- Atmosfera u ekipi je odlična, ali ne smemo previše da se oslanjamo na trenutno raspoloženje. Moramo da budemo fokusirani. Igraju brzo i izuzetno čvrsto. Mislim da igraju košarku na pravi način, tako da kada igraš protiv takvog tima koji se bori za sve kao i svi ostali, moramo da budemo spremni. Imamo još neka 24 sata da se pripremimo - rekao je Odželej na konferenciji za novinare.
On je naveo da mu prijaju pohvale koje je trener Ibon Navaro izneo na njegov račun.
- Trudim se da se borim i pomognem timu da pobedi. Svestan sam da neće svaka utakmica biti savršena i mislim da to svi razumeju, tako da samo gledam kako da pomognem ekipi da dođe do pobede - poručio je košarkaš Crvene zvezde.
Krilni centar da se dobro snalazi i komunicira sa saigračima na terenu.
- Očigledno je da zaostajem dosta centimetara u visini, pa mi pozicioniranje mora da bude gotovo savršeno, borim za svaku loptu. Na kraju, kao timu, nije nam ni toliko bitno ko je na kojoj poziciji, već da budemo povezani, jer to svima olakšava posao - konstatovao je Semi Odželej.
Zvezda se nalazi na petom mestu na tabeli Evrolige sa tri pobede i dva poraza, dok je Pariz na 16. poziciji sa učinkom 1-4.
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