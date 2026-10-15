JUTRO HLADNO, DOBRO SE UTOPLITE: Detaljna vremenska prognoza za četvrtak
UJUTRO i prepodne umereno do potpuno oblačno, ali suvo vreme, posle podne postepeno razvedravanje sa severoistoka.
Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak, severozapadni.
Najviša temperatura od 14 do 19 °C, naveo je Republički hidrometeorološki zavod u prognozi.
Do kraja sedmice ujutru hladno.
Tokom dana umereno oblačno sa sunčanim intervalima i dnevnom temperaturom u granicama proseka za ovaj period godine.
Kiša se očekuje u petak u predelima južnije od Save i Dunava gde će biti i malo hladnije, u subotu samo ponegde u istočnoj Srbiji, dok se sredinom sledeće sedmice mestimično očekuje i u ostalim predelima.
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