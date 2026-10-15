Društvo

JUTRO HLADNO, DOBRO SE UTOPLITE: Detaljna vremenska prognoza za četvrtak

В.Н.

15. 10. 2026. u 07:17

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

UJUTRO i prepodne umereno do potpuno oblačno, ali suvo vreme, posle podne postepeno razvedravanje sa severoistoka.

ЈУТРО ХЛАДНО, ДОБРО СЕ УТОПЛИТЕ: Детаљна временска прогноза за четвртак

Foto: Novosti

Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak, severozapadni.

Najviša temperatura od 14 do 19 °C, naveo je Republički hidrometeorološki zavod u prognozi.

Do kraja sedmice ujutru hladno.

Tokom dana umereno oblačno sa sunčanim intervalima i dnevnom temperaturom u granicama proseka za ovaj period godine.

Kiša se očekuje u petak u predelima južnije od Save i Dunava gde će biti i malo hladnije, u subotu samo ponegde u istočnoj Srbiji, dok se sredinom sledeće sedmice mestimično očekuje i u ostalim predelima.

BONUS VIDEO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

IZ PESKA ĆE PRVO NIĆI LIPE: Profesor dr Branko Stajić, dekan Šumarskog fakulteta, o posledicama požara u Deliblatskoj peščari
Društvo

0 1

IZ PESKA ĆE PRVO NIĆI LIPE: Profesor dr Branko Stajić, dekan Šumarskog fakulteta, o posledicama požara u Deliblatskoj peščari

POSLE požara u Deliblatskoj peščari, koji je buktao 49 dana, najlakše će se obnoviti stepski pašnjaci, livade, prizemna i žbunasta vegetacija, a nakon toga sastojine lipe i bagrema. Teže će, kako kaže profesor dr Branko Stajić, dekan Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, biti potpuno obnoviti mešovite šume lišćara i četinarske šume, koje imaju dug životni vek.

14. 10. 2026. u 19:35

Politika
Tenis
Fudbal
SPAVA SA 10 MUŠKARACA I DOBIJE EMISIJU: Lea Kiš isprozivala koleginicu - To je sramotno za našu profesiju

"SPAVA SA 10 MUŠKARACA I DOBIJE EMISIJU": Lea Kiš isprozivala koleginicu - "To je sramotno za našu profesiju"