Pitali smo trojicu bivših srpskih NBA igrača hoće li Jokić osvojiti prsten, jedan odgovor je sve iznenadio

Jasno je i obrazložio svoje mišljenje

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Početak nove sezone NBA lige kuca na vrata, do prvog meča ostalo je svega nekoliko dana, a sve oči srpske javnosti ponovo će biti uprte u Nikolu Jokića i Denver Nagetse! I to samo sa jednom mišlju, da li najbolji igrač sveta može da uzme još jedan prsten!

Nenad Krstić i Aleksandar Saša Pavlović, nekadašnji srpski košarkapši, smatraju da može. To su jasno rekli na panelu "Mocart Fonadacije", odgovorom na pitanje koje su "Novosti" postavile.

S druge strane, dobili smo i jedan negativan odgovor. I to od strane Vladimira Radmanovića, takođe nekadašnjeg reprezentativca Srbije i NBA asa.

- Ja se ne bih složio, ali ne zbog Nikole Jokića, nego zbog, prosto, ekipe koja je sastavljena. Tako da čisto sumnjam da imaju šansu da da osvoje titulu ove godine - jasan je bio Radmanović, dok se sam Pavlović malo ogradio rečima da nije baš ispratio koga su Nagetsi doveli.

Inače, Denver svoj prvi meč igra protiv Oklahome u noći između 22. i 23. oktobra.