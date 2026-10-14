SRPKINJI MEDALJA ŠPANSKE POLICIJE: Zorica Miletić, službenica UKP, pomagala u hapšenju međunarodnih kriminalaca
POLICIJSKU službenicu UKP-a MUP Srbije Zoricu Miletić odlikovala je Nacionalna policija Španije.
Miletić je dobila medalju za posebne zasluge zbog doprinosa u okviru zajedničke istrage španske i srpske policije, koja je 2025. godine dovela do hapšenja visoko-rangiranih pripadnika OKG-a, koji se sumnjiče za izvršenje krivičnih dela Teško ubistvo i Izazivanje opšte opasnosti.
Zorica Miletić je odlikovana u Madridu, tokom svečane ceremonije prilikom obeležavanja Dana policije.
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