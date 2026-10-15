Saša Pavlović srušio lažni mit o Lebronu DŽejmsu

Bili su saigrači u Klivlendu...

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Gostujući na panelu "Mocart Fondacije", nekadašnji košarkaš Partizana i više NBA klubova Saša Pavlović se prisetio svojih početaka u Klivlendu, gde je delio svlačionikcu sa Lebronom Džejmsom.

- Zbog toga sam otišao tamo. To je potpuno drugačija ekipa, potpuno posvećena Lebronu Džejmsu. Oseća se doza pritiska da mora da mu se ide uz dlaku...