Košarka

Saša Pavlović srušio lažni mit o Lebronu DŽejmsu

Olja Mrkić

15. 10. 2026. u 14:43

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Bili su saigrači u Klivlendu...

Саша Павловић срушио лажни мит о Леброну Џејмсу

Gregory Shamus / Getty images / Profimedia

Gostujući na panelu "Mocart Fondacije", nekadašnji košarkaš Partizana i više NBA klubova Saša Pavlović se prisetio svojih početaka u Klivlendu, gde je delio svlačionikcu sa Lebronom Džejmsom.

- Zbog toga sam otišao tamo. To je potpuno drugačija ekipa, potpuno posvećena Lebronu Džejmsu. Oseća se doza pritiska da mora da mu se ide uz dlaku...

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