Najbolji mladi lekari ostaju u Srbiji: 100 diplomaca od sutra na radnom mestu
STOTINU najboljih diplomaca Medicinskih fakulteta u Srbiji dobiće specijalizacije, doktorske studije i posao.
Najboljim diplomcima medicinskih fakulteta sutra će od države biti uručeni ugovori o radu, plaćenim doktorskim studijama i specijalizacijama, dok će i najbolji svršeni učenici srednjih medicinskih škola dobiti ugovore o radu, njih ukupno 380.
A najbolji diplomci kažu da ostaju u svojoj zemlji.
- Najveća satisfakcija za nekoga ko je završio ovde, ko se školovao ovde, jeste da pomogne našim građanima, tako da ostajem ovde - Jelena Milović, koja je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala sa prosekom 10, a sad joj se ostvarila još jedna želja:
- Smatram da je za svakog mladog lekara najveća satisfakcija da vidi da je nekome popravio kvalitet života. A smatram da je plastična hirurgija idealna grana za to, zato što mi zaista popravljamo kvalitet života, i to je jedan spoj i nauke i umetnosti u isto vreme.
Među najboljim diplomcima je i Đorđe Mijailović, čiji je prosek 9,63.
- Imam veliki afinitet prema nuklearnoj medicini, radiologiji i tom delu fizike, i mislim da je radijaciona onkologija velika budućnost, to jest ta forma terapije, sa svim tehnologijama koje imamo i u inostranstvu i kod nas, mislim da možemo da pomognemo dosta ljudima - kaže mladi doktor Đorđe.
Prijem u Palati Srbija
U Palati Srbija, 100 najboljih diplomaca Medicinskih fakulteta svih univerziteta u Srbiji, juče je bilo s ministrom zdravlja u tehničkom mandatu dr Zlatiborom Lončarom i čelnim ljudima zdravstvenih ustanova.
Direktorka Univerzitetskog kliničkog centra Srbije (UKCS) Jelena Drulović izjavila je da je između 20 i 30 najboljih diplomaca medicine izrazilo želju da radi u toj zdravstvenoj ustanovi, navodeći da su zainteresovani za različite specijalizacije.
Drulović je istakla da je posebno značajno interesovanje za nefrologiju, za koju su se prijavila dva najbolja diplomca, kao i za kardiohirurgiju, plastičnu i abdominalnu hirurgiju, neurohirurgiju, oftalmologiju, dermatologiju i ginekologiju.
Vršilac dužnosti direktora Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije Milan Žegarac izjavio je da su u tu ustanovu stigla četiri nova lekara, od kojih će dvoje raditi na radioterapiji, jedan na patologiji, a jedan na radiodijagnostici.
Žegarac je rekao da Institut ima dobra iskustva sa mladim lekarima, koji su se, kako je naveo, dobro pokazali u radu, a da će im biti omogućeno dalje stručno usavršavanje, uključujući doktorske studije.
On je istakao da Institutu nedostaju i medicinske sestre i tehničari, navodeći da je konkurs za prijem novih zaposlenih otvoren kad god postoje uslovi za njihovo angažovanje.
24sedam.rs
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