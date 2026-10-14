Društvo

ELITNA 63. PADOBRANSKA BRIGADA PROSLAVLJA SVOJ DAN: Svečanost na aerodromu u Nišu (FOTO)

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

14. 10. 2026. u 16:03

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VOJNA svečanost povodom Dana 63. padobranske brigade i Dana vojnih padobranaca održana je danas na vojnom aerodromu „Narednik-pilot Mihajlo Petrović“ u Nišu.

ЕЛИТНА 63. ПАДОБРАНСКА БРИГАДА ПРОСЛАВЉА СВОЈ ДАН: Свечаност на аеродрому у Нишу (ФОТО)

Foto: Vojska Srbije

Pred svečanim strojem vojnih padobranaca, pročitane su čestitke, istaknuta su ključna dostignuća u izgradnji borbene gotovosti brigade i najistaknutijim pojedincima uručene nagrade i pohvale. Položeni su i venci kraj spomen-obeležja poginulim pripadnicima jedinice.

Uz podsećanje na bogatu istoriju brigade i generacije padobranaca koje su svojim radom, znanjem i trudom izgradili ugled ove elitne jedinice Vojske srbije, istaknuto je da je 63. padobranska brigada u godini za nama uspešno realizovala sve postavljene zadatke, da su očuvani vrhunska osposobljenost, profesionalizam i moral njenih pripadnika, kao i da je nastavljeno opremanje savremenim naoružanjem i vojnom opremom u skladu s najvišim svetskim standardima.

Foto: Фото: Војска Србије

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Svečanosti su prisustvovali predstavnici Generalštaba i jedinica Vojske Srbije, raniji komandanti jedinice, članovi porodica poginulih pripadnika brigade, kao i predstavnici Srpske pravoslavne crkve, Ministarstva unutrašnjih poslova, udruženja veterana i drugi gosti.

Pripadnici 63. padobranske brigade danas su obeležili i krsnu slavu — Pokrov Presvete Bogorodice, koja se u ovoj jedinici proslavlja od 2002. godine.

Dan 63. padobranske brigade i Dan vojnih padobranaca se obeležavaju u spomen na 14. oktobar 1944. godine, kada je u vojnoj bazi kod Barija u Italiji formiran Prvi padobranski bataljon Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije.

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