MINISTAR GAŠIĆ POSETIO KRAGUJEVAC: „Zastava oružje“ i „Zastava TERVO“ značajni za domaću odbrambenu industriju

MINISTAR odbrane Bratislav Gašić, obišao je danas preduzeća „Zastava oružje“ a.d. i „Zastava TERVO“ d.o.o. u Kragujevcu.

FOTO: MINISTARSTVO ODBRANE I VOJSKA SRBIJE/bs

Tom prilikom, ministar Gašić razgovarao je sa Sašom Miloševićem, generalnim direktorom „Zastava oružja“ i rukovodstvom tog preduzeća, a potom i sa Stefanom Đurićem, vršiocem dužnosti direktora „Zastava TERVO“ i predstavnicima te kompanije.

Ministru odbrane predstavljeni su aktuelni rezultati poslovanja preduzeća, kao i planovi za dalje unapređenje proizvodnih kapaciteta. Razgovarano je i o realizaciji ranije zaključenih ugovora i investicionih projekata usmerenih na unapređenje kapaciteta domaće odbrambene industrije, kao i o položaju zaposlenih i uslovima rada.

FOTO: MINISTARSTVO ODBRANE I VOJSKA SRBIJE/bs

Tokom boravka u preduzeću „Zastava oružje“, ministar Gašić obišao je pogon za proizvodnju topova i mitraljeza i radionice za montažu topova u okviru Poslovne jedinice za projektovanje i razvoj proizvoda, dok je u „Zastavi TERVO“ obišao proizvodne pogone i Sektor za tehničko-tehnološki razvoj i istraživanje, i tom prilikom razgovarao sa zaposlenima.

Govoreći o značaju ovih preduzeća za domaću odbrambenu industriju, ministar Gašić istakao je važnost njihovog daljeg razvoja i doprinosa sistemu odbrane Srbije. FOTO: MINISTARSTVO ODBRANE I VOJSKA SRBIJE/bs

- Kada obiđete pogone poput ovih i razgovarate sa ljudima koji svojim znanjem, stručnošću i iskustvom svakodnevno doprinose proizvodnji oružja i složenih sistema naoružanja, vidite koliko su upravo oni važni za kvalitet koji je prepoznat ne samo u regionu već i u svetskim okvirima. „Zastava oružje“ je decenijama čuvala i gradila svoju tradiciju, upravo konstantnim nivoom kvaliteta proizvoda koji siđu sa proizvodnih linija, za šta su najzaslužniji vredni i radni ljudi Kragujevca i okoline koji su ovde zaposleni. Naš zadatak je da stvorimo uslove da se znanje iskusnih stručnjaka prenosi na nove generacije i da fabrika proizvodi najsavremenije naoružanje za našu vojsku pre svega, neprestano unapređujući proizvodne kapacitete. Uspešnost „Zastave oružje” i „Zastave TERVO” važan su oslonac našeg sistema odbrane – rekao je ministar Gašić.

FOTO: MINISTARSTVO ODBRANE I VOJSKA SRBIJE/bs

On je istakao da razvijena domaća odbrambena industrija predstavlja stratešku prednost za našu zemlju, jer nam omogućava da se oslonimo na sopstveno znanje, tehnologije i proizvodnju te da je ulaganje u njen dalji razvoj od suštinskog značaja za jačanje dugoročne bezbednosti Srbije.

Današnjem obilasku prisustvovali su vršilac dužnosti pomoćnika ministra za materijalne resurse dr Nenad Miloradović, načelnik Uprave za odbrambene tehnologije general-major Slavko Rakić i gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić.