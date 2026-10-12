DUNAV OSIGURANJE NA WINE VISIONU: Brza isplata šteta – garant kontinuiteta poslovanja vinarija i destilerija

POVODOM najvećeg regionalnog vinskog spektakla Wine Vision by Open Balkan, koji je od 10. do 12. oktobra održan u Beogradu, Kompanija "Dunav osiguranje" predstavila je specijalizovani paket osiguranja namenjen vinarijama i destilerijama.

Foto: Pakt studio/Štand kompanije "Dunav osiguranje" posetio je i Nikola Selaković

Tokom trajanja manifestacije predstavnici kompanije razgovarali su s proizvođačima vina i rakije o rizicima kojima je njihova delatnost izložena i ukazali na značaj pravovremene i sveobuhvatne zaštite imovine i poslovanja.

Iako je poljoprivreda jedna od delatnosti najizloženijih rizicima, broj osiguranih vinogradara i voćara u Srbiji i dalje nije na zadovoljavajućem nivou.

Foto: Pakt studio/Wine Vision 2026 - Otvaranje sajma

Upravo zato podizanje svesti o značaju osiguranja predstavlja jedan od prioriteta kompanije "Dunav osiguranje", pogotovo kada je reč o proizvođačima vina i rakije.

- Vođeni činjenicom da značajan broj proizvođača vina i rakije još uvek ne koristi sve prednosti osiguranja, a sa željom da budemo siguran oslonac našim osiguranicima, kreirali smo specijalizovani paket osiguranja upravo namenjen proizvođačima rakije i vina. Njime smo omogućili da se osigura sveobuhvatna imovina, od vinograda, odnosno voćnjaka, pa sve do krajnjeg proizvoda. Paket obuhvata osnovne rizike, kao što su grad, požar i udar groma, ali i dopunske rizike, među kojima su prolećni mraz, oluja, poplava i druge opasnosti. Dodatna pogodnost ogleda se i u ostvarivanju popusta u visini od 20%, kao i dobrobiti za one koji se odluče za određeni vid finansiranja - naveo je Miloš Obrenović, šef Službe za koordinaciju u osiguranju poljoprivrede u kompaniji "Dunav osiguranje".

Foto: Pakt studio/Miloš Obrenović

Koliko je ovakav vid zaštite značajan za kontinuitet poslovanja, potvrđuje i iskustvo Vinarije "Milojević", osnovane 1996. godine, koja je dugogodišnji klijent kompanije "Dunav osiguranje".

Foto: Pakt studio/Vlasnici vinarije "Milojević"

Tokom svog poslovanja vinarija se suočavala s različitim izazovima, uključujući posledice mraza, ali i požara.

- Za nas u Vinariji "Milojević" osiguranje nije pitanje, već način da osiguramo svoj uspeh, rast i stabilnost. Delatnost kojom se bavimo, a koja se odvija pod vedrim nebom, sve je više ugrožena brojnim prirodnim nepogodama, što potvrđuje koliko je važno osigurati imovinu, a time i kontinuitet plasmana proizvoda. U našem poslovanju suočili smo se ne samo s posledicama mraza već, nažalost, i požara. Iz iskustva možemo da potvrdimo koliko nam je značilo to što smo dugogodišnji osiguranici kompanije "Dunav osiguranje". Kompanija je u najkraćem roku izvršila procenu štete i isplatila naknadu, što nam je omogućilo da konsolidujemo poslovanje uprkos neželjenim okolnostima koje su nas zadesile - ističe Milan Milojević, vlasnik Vinarije "Milojević".

Foto: Pakt studio/Vlasnik vinarije "Milojević", Milan Milojević

Pored osiguranja, dodatnu podršku poljoprivrednim proizvođačima pruža i država kroz sistem subvencija za osiguranje poljoprivrede, čime se proizvođačima omogućava da uz finansijsku podršku lakše zaštite svoju proizvodnju od brojnih rizika.

Foto: Pakt studio/Wine Vision 2026 - Otvaranje sajma

Tokom sajma Wine Vision by Open Balkan posetioci štanda kompanije "Dunav osiguranje" imali su priliku da se upoznaju s mogućnostima zaštite vinarija, destilerija i njihove imovine.

Foto: Pakt studio/Štand kompanije "Dunav osiguranje" - Wine Vision 2026

Štand kompanije "Dunav osiguranje" posetio je i ministar kulture u tehničkom mandatu, Nikola Selaković.

Više informacija o osiguranju poljoprivredne proizvodnje dostupno je na sajtu kompanije, kao i putem kontakt centra na broj 0800 386 286.