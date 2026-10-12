DUNAV OSIGURANJE NA WINE VISIONU: Brza isplata šteta – garant kontinuiteta poslovanja vinarija i destilerija
POVODOM najvećeg regionalnog vinskog spektakla Wine Vision by Open Balkan, koji je od 10. do 12. oktobra održan u Beogradu, Kompanija "Dunav osiguranje" predstavila je specijalizovani paket osiguranja namenjen vinarijama i destilerijama.
Tokom trajanja manifestacije predstavnici kompanije razgovarali su s proizvođačima vina i rakije o rizicima kojima je njihova delatnost izložena i ukazali na značaj pravovremene i sveobuhvatne zaštite imovine i poslovanja.
Iako je poljoprivreda jedna od delatnosti najizloženijih rizicima, broj osiguranih vinogradara i voćara u Srbiji i dalje nije na zadovoljavajućem nivou.
Upravo zato podizanje svesti o značaju osiguranja predstavlja jedan od prioriteta kompanije "Dunav osiguranje", pogotovo kada je reč o proizvođačima vina i rakije.
- Vođeni činjenicom da značajan broj proizvođača vina i rakije još uvek ne koristi sve prednosti osiguranja, a sa željom da budemo siguran oslonac našim osiguranicima, kreirali smo specijalizovani paket osiguranja upravo namenjen proizvođačima rakije i vina. Njime smo omogućili da se osigura sveobuhvatna imovina, od vinograda, odnosno voćnjaka, pa sve do krajnjeg proizvoda. Paket obuhvata osnovne rizike, kao što su grad, požar i udar groma, ali i dopunske rizike, među kojima su prolećni mraz, oluja, poplava i druge opasnosti. Dodatna pogodnost ogleda se i u ostvarivanju popusta u visini od 20%, kao i dobrobiti za one koji se odluče za određeni vid finansiranja - naveo je Miloš Obrenović, šef Službe za koordinaciju u osiguranju poljoprivrede u kompaniji "Dunav osiguranje".
Koliko je ovakav vid zaštite značajan za kontinuitet poslovanja, potvrđuje i iskustvo Vinarije "Milojević", osnovane 1996. godine, koja je dugogodišnji klijent kompanije "Dunav osiguranje".
Tokom svog poslovanja vinarija se suočavala s različitim izazovima, uključujući posledice mraza, ali i požara.
- Za nas u Vinariji "Milojević" osiguranje nije pitanje, već način da osiguramo svoj uspeh, rast i stabilnost. Delatnost kojom se bavimo, a koja se odvija pod vedrim nebom, sve je više ugrožena brojnim prirodnim nepogodama, što potvrđuje koliko je važno osigurati imovinu, a time i kontinuitet plasmana proizvoda. U našem poslovanju suočili smo se ne samo s posledicama mraza već, nažalost, i požara. Iz iskustva možemo da potvrdimo koliko nam je značilo to što smo dugogodišnji osiguranici kompanije "Dunav osiguranje". Kompanija je u najkraćem roku izvršila procenu štete i isplatila naknadu, što nam je omogućilo da konsolidujemo poslovanje uprkos neželjenim okolnostima koje su nas zadesile - ističe Milan Milojević, vlasnik Vinarije "Milojević".
Pored osiguranja, dodatnu podršku poljoprivrednim proizvođačima pruža i država kroz sistem subvencija za osiguranje poljoprivrede, čime se proizvođačima omogućava da uz finansijsku podršku lakše zaštite svoju proizvodnju od brojnih rizika.
Tokom sajma Wine Vision by Open Balkan posetioci štanda kompanije "Dunav osiguranje" imali su priliku da se upoznaju s mogućnostima zaštite vinarija, destilerija i njihove imovine.
Štand kompanije "Dunav osiguranje" posetio je i ministar kulture u tehničkom mandatu, Nikola Selaković.
Više informacija o osiguranju poljoprivredne proizvodnje dostupno je na sajtu kompanije, kao i putem kontakt centra na broj 0800 386 286.
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